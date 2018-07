Még éppen jól járnak az újlakás-vásárlók

A győri Tavirózsa lakópark kényelmes és kellemes életet kínál. Családoknak és befektetésnek egyaránt ideálisak a hamarosan elkészülő új Tavirózsa-lakások.

Nemcsak vásárlóként, hanem értékesítőként is profitálhat az erős ingatlanpiacból

Negyvennyolc lakás várja új tulajdonosát a Győr-Révfalu felkapott részén épülő Tavirózsa lakópark harmadik ütemében, amelynek értékesítése nemrég kezdődött el. A 38–62 négyzetméteres lakások nem véletlenül kapósak, hiszen a környék ötvözi a belváros közelségének előnyét és a kertvárosi nyugalmat. A négyszintes, liftes házak körüli fejlődő infrastruktúra pedig kényelmes, élhető otthont kínál.A vásárlók között egyre többen vesznek hitelből új lakást, míg az első ütemben alig 15, most már több mint 50 százalékuk él ezzel a lehetőséggel.– „Nem véletlen, hogy megugrott a hitelfelvételi kedv, hiszen több kedvezőtlen ingatlanpiaci változás is életbe lép a közeljövőben. 2020-tól az új ingatlanok áfája a jelenlegi kedvezményes 5%-ról 27%-ra nő, ami azt jelenti, hogy akár 20%-kal is emelkedhet az ingatlanok ára. Mivel ez a jövő év vége előtt elkészülő lakásokra még nem vonatkozik, a Tavirózsa lakópark nyári átadással készülő lakásai beleférnek a most még megfizethető árkategóriába" – mondja Molnár Kristóf, az Openhouse ingatlanhálózat egyik tulajdonosa.A lakáshitelek terén is szigorítás várható októbertől: jelentősen nagyobb jövedelemre lesz szükség a hitelfelvételhez. Míg eddig akár a jövedelme 60%-át is fordíthatta valaki törlesztésre, ősztől ez 25%-ra csökken, így ahhoz a hitelhez, amelyhez eddig elég volt a nettó 130 ezer forintos igazolt jövedelem, nemsokára­ több mint 200 ezres bevételt kell igazolni.Sokan befektetésnek vásárolnak lakást, hiszen annak évi 5–7%-os hozamával a bankbetétek nem vehetik fel a versenyt. Különösen rövid távon, hiszen a kiadott lakás azonnal „termelni kezd". A kedvezményes áfa eltörlése, az új építésű lakások áremelkedése miatti lakásdrágulás következtében pedig a most megvett ingatlanok eleve 20%-kal, azaz akár milliókkal többet érhetnek néhány év múlva. Ráadásul egy jó győri ingatlan szükség esetén bármikor könnyedén eladható, felszabadítva a pénzügyi tartalékokat.Szerencsére a jó lakásokat pillanatok alatt ki lehet adni. Molnár Kristóf azt tanácsolja, hogy aki teheti, ne feltétlenül a legkisebb méretű lakásokban gondolkodjon, ezeket a 40–45 négyzetméteres lakásokat vásárolják ugyanis a legtöbben befektetési célra. –„Mivel az albérleti piacon ilyen méretű lakásból van a legtöbb, érdemes nagyobb ingatlanban gondolkodni, azokból ugyanis jóval szűkebb a kínálat. A 60 négyzetméter feletti, nappali + 2 szobás lakások is remek feltételekkel adhatók ki, megéri hát hozzátenni a különbözetet a vásárlásra szánt összeghez"– mondja a szakértő.Nincs sokkal messzebb a győri belvárostól a Győrújfalun épülő Harmónia lakópark sem, amelynek már szintén a harmadik ütemét kezdték el értékesíteni. A hamarosan elkészülő 36 lakás nyugodt környezetben, Győrtől alig öt percre épül, igazi zöldövezeti életet kínálva. Itt még nagyobb méretű lakások is elérhetők, 77 m-ig, sőt, két penthouse lakás is található a kínálatban, nagy üvegportálokkal és terasszal, zöldre néző panorámával. (x)