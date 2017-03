Martonvásári cég lett az év közétkeztetője - A gyerekek szavazatai döntöttek

Az OGYÉI nemcsak a nyertes közétkeztetőt, hanem a diákok közreműködését is díjazta. A kampányban részt vevő osztályok közül 13 szerencsés 100-100 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt nyert, melyet a gyerekek osztálykirándulásuk finanszírozására fordíthatnak.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet még tavaly év végén indította útjára az „Élj könnyebben!" kampányt, amely az egészséges közétkeztetés, valamint a kormányzati törekvésekkel összhangban a gyermekek egészséges táplálkozásának népszerűsítését tűzte ki célul az iskolák, a diákok és a szülők körében. A szervezőket is meglepte, hogy a kampány köré szervezett játékban, melyben a diákok kedvenc menzaételükre és közétkeztetőjükre is szavazhattak, milyen nagy számban vettek részt a diákok. Az összesítésből kiderült, hogy a voksok 44 magyarországi településről érkeztek, és együttesen 298 osztály 7.500 diákja mondott véleményt a menzán naponta fogyasztott ételekről.

Ízelítő – a diákok szavazatai alapján



A legjobb levesek:

hansági gulyásleves, húsleves, erdeigyümölcs-leves, csontleves grízgaluskával, zellerkrémelves.



A legjobb főételek:

sajtos spagetti, főtt hús meggymártással, gyrosfűszeres csirkecsíkok, grill csirkecombfilé kuszkusszal, lapcsánkás sertéskaraj rizzsel.



A legjobb desszertek:

mézes kocka, piskóta joghurtöntettel, mézes-gyümölcsös túrókrém, túrógombóc, aranygaluska.

Dr. Pozsgay Csilla, az OGYÉI főigazgatója elmondta, hogy a kampány lebonyolítása során rengeteg lelkes osztályfőnökkel, szülővel és közétkeztetési dolgozóval tartották a kapcsolatot az intézet munkatársai. Bár számos közétkeztető ki sem lát a napi teendőkből, az általuk ellátott gyermekekért szívesen vállalták a pályázattal járó, olykor időigényes teendőket is. Ezek a példák jól jelzik, hogy a cél közös: a finom és egészséges menzaételek megkeresése érdekében a különböző szereplők képesek az áldozatvállalásra és az együttműködésre.A díjátadón dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára hangsúlyozta: „a jól működő közétkeztetési rendszernek épp úgy a részei a szülők és a pedagógusok, mint ahogy az önkormányzatok és a közétkeztető cégek is. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy nem elegendő önmagában egy, az egészséges menzaételeket célzó jogszabály létrehozása, szükség van a szabályozás létjogosultságát belátó közegre is. A kampányban részt vevő pedagógusok, szülők és közétkeztetők közreműködése példaértékű."Az „Élj könnyebben!" kampány lebonyolítását több szakmai szervezet is segítette, támogatást nyújtott a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, valamint a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége is.A gyermekek szavazatai alapján a közreműködő szakemberek és dietetikusok összeállították az 50 legnépszerűbb menzaétel listáját is, amelyet az OGYÉI hozzáférhetővé tett receptekkel és ételfotókkal együtt a merokanal.hu oldalon. (X)