Március végén újra Győrben a Richter Flórián Cirkusz ÁLLATI EXTRÉM műsorával

Az új műsor leglátványosabb előadása a hazánkban először látható portugál lézerember, aki a futurisztikus illúziók elképesztő világába kalauzolja a nézőket.

Ha már az extremitásnál tartunk, akkor a Diorius motoros csoport lélegzetelállító száma bebizonyítja, hogyan lehet még tovább borzolni a közönség idegeit. Tavaly a három artista – a világ leggyorsabb, legügyesebb motorosai – egy acélhálóból épült gömbben hihetetlen sebességgel, centiméterekkel szá­gul­dottak el egymás mellett, majd a szétnyílt acélgömbben, szilárd talaj nélkül folytatták az őrületes tempójú száguldást.Idén minden bizonnyal pattanásig feszül a nézők minden idegszála, ugyanis világrekord-kísérletnek lehetünk tanúi: Magyarországon először 5 extrém motoros száguldozik egyszerre a halálgömbben!A Richter család méltán híres világszínvonalú lovas előadásai­ról. A műsoruk nélkülözhetet­len része Richter Flórián – az első magyar monte-carlói ezüst és arany díjjal kitüntetett, Ma­gyar­or­szág legnagyobb cirkusz­mű­vé­­sze és a cirkusz igazgatója – vadonatúj, csodálatos lovas-, valamint az általa idomított e­gzotikus állatokkal tarkított produkciója.

A Kisalföld-előfizetők és a Frappé-felhasználók féláron (3.000 Ft helyett 1.500 Ft/fő) válthatnak belépőjegyet a Richter Flórián Cirkusz megyei premier-előadásaira a Kisalföld ügyfélszolgálati irodáiban az alábbiak szerint:



Győr – Premier: március 29., 18 óra. Jegyvásárlás: Kisalföld Pavilon, Győr, Baross út

Mosonmagyaróvár – Premier: április 13., 18 óra, Jegyvásárlás: Mosonmagyaróvár Régi vámház tér 14.

Sopron – Premier: április 20., 18 óra, Jegyvásárlás: Sopron, Frankenburg utca 2/A



A kedvezményes jegyek az I. Helyár (zöld szektor) kategóriára érvényesek.

Megyei turné időpontjai:



Győr – március 29 – április 9-ig

Helyszín: Marcalvárosban a szokott helyen



Mosonmagyaróvár – április 13–17-ig

Helyszín: Itatónál



Sopron – április 20–23-ig

Helyszín: Tesco mellett

A család legfia­ta­lab­b tagja sem hiányozhat a porondról: Richter Kevin 16 éves kora ellenére olyan extrém lovasszámot mu­tat be, amely a világon még sen­kitől nem volt látható! Tavaly 12 gyönyörű, vágtázó paripával mutatta be a Posta elnevezésű akrobatikus számát, amelyet idén igyekszik megdönteni, így 20 paripával lesz látható a színpadon!Természetesen nem hiányozhat Szandra, a világhírű indiai elefánt sem, az önfeledt kacagásról Joy Costa, a nemzetközi cirkuszok ünnepelt bohóca gondoskodik. Lesz zsonglőr és a cirkusz kupolájában a Brazíliából érkező The Flying Sergio szenzációs légtornászai.Az előadás a tavasz folyamán megyénkben a megszokott há­rom helyszínen: Győrben, Mosonmagyaróváron és Sopronban is várja a lelkes és igényes szórakozásra vágyó közönséget! (X)