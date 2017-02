Magyar Brands-díjas a Gimex

Gyűlnek az oklevelek a Gimex tárgyalójában: a két Super- brands-díj, a Legjobb Női Munkahely és a Roemheld-képviseletek „Web-Oszkár" díja mellé most felkerült a Magyar Brands minősítést tanúsító dokumentum is. A rendszerváltás után egyszemélyes vállalkozásként induló, ma 25 főt foglalkoztató céget alaposan górcső alá vette a díjat kiosztó bizottság, ugyanis a kiválasztás szempontjai sokrétűek. Vizsgálják többek között az adott cég identitását, márkaépítését, az általa képviselt tradíciókat, a megbízhatóságot, s persze mindenekelőtt a magyar gyökereket, a gazdasági eredményességet, a cég tőkeerejét.Görcs Annamária, a cég ügyvezetője a tradíciókat emeli ki, amikor arról kérdezzük, mit jelent számára a díj, mire a legbüszkébb.– Büszke vagyok a csapatomra, hogy miután édesapámtól, Görcs Imrétől – közel három éve – átvettem a családi vállalkozás irányítását, sikerült továbbvinnünk azokat az értékeket, amelyek a Gimexet sikeressé tették. Arra, hogy száz százalékban magyar vállalkozásként a nagyok között is versenyképesek vagyunk a generációváltást követően is. Édesapám az üzleti életben is tartotta magát az NDK-ból magával hozott német mentalitáshoz, miközben büszkén képviselte hazánkat külföldi útjai során. Gyakran hangoztatta, hogy „kiskövetei" vagyunk Magyarországnak, és ez felelősséggel jár. Tudta, hogy úgy lehetünk sikeresek, ha a saját értékeink és hagyományaink megőrzése mellett nyitottak vagyunk a világra, illetve képesek vagyunk a nálunk tapasztaltabbaktól tanulni, alkalmazkodni és együttműködni. Én is ezt tartom a siker egyik legfontosabb tényezőjének – mondja az ügyvezető.– A Magyar Brands védjegy elnyerése annak a bizonyítéka, hogy ma a Gimex önálló brand, európai értékek mentén működik, úgy, hogy közben jó értelemben megőrizte a magyarságtudatát is – avat be Görcs Annamária.A Gimex neve nemzetközi berkekben is jól cseng, gyakran képviseli magyar résztvevőként hazánkat külföldi konferenciá- kon. Januárban a cég a megújult honlapjáért vehette át a Roemheld Website Award 2017 szobrot is. A díjjal a befogástechnikai elemeket gyártó német Roemheld GmbH minden évben a legjobbnak ítélt weboldalt jutalmazza a nemzetközi képviseletei között. Ennek nyomán a beszállítóktól is nagyobb figyelem irányul rájuk, akik bizalmukkal támogatják, hogy a Gimex tovább erősödhessen a magyar piacon. (x)