Levendulát minden kertbe!

A levendula nem véletlenül lett az utóbbi évek egyik legtrendibb kerti növénye. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi jó tulajdonsággal rendelkezik, amelyek közül talán a sokoldalúság és a csekély környezeti igénye a legfontosabb.

Bármilyen stílusú kertről is van szó, a levendula megtalálja a helyét benne! A modern, minimalista stílusú épületek mellett egész évben érdekes színfolt ezüstös leveleivel, a hagyományos családi házak kertjét pedig illatozó lila virágaival teszi hangulatossá. A levendula rendkívül hosszú életű növény, hiszen a gyönyörű bokrok évtizedeken keresztül, akár 20−30 évig ontják virágaikat.Ültethetjük csoportosan, de akár szegélynövényként is, dekoratív módon elválasztva egymástól a kert különböző funkciójú részeit vagy szegélyezve a kerti ösvényt. Mivel szép bokros virággá fejlődik, ideális választás üres falak elé vagy a házfal beugróiba. Teraszra is ültethetjük nagyobb kaspóba, csak arra figyeljünk, hogy legalább 40 cm mély talajba ültessük.

A levendula ültetésénél az egyetlen fontos szempont, hogy elegendő fény érje, mivel – mediterrán virágként – kifejezetten imádja a napfényt! Ha ezt megkapja, minden talajban jól fejlődik és sokáig gyönyörködhetünk benne! Permetezni nem kell, ugyanis nincs kártevője. Sőt, kifejezetten kártevőriasztó hatása van, még a szomszédos növényekről is elűzi a levéltetveket és más rovarokat.„Igénytelen" voltának köszönhetően a levendula olyan helyeken is megél, sőt jól érzi magát, ahol más növények nem maradnak életben. Ilyenek a kopár, vékony talajréteggel borított domboldalak, ahol nemcsak díszít, de remekül megköti a talajt is, megakadályozva az eróziót.A levendula egyik legnagyobb előnye, hogy nem igényel különösebb gondozást. Az idősebb töveket, amelyek gyökerei már mélyen lenyúlnak a talaj nedvesebb rétegeibe, nagyon öntözni sem kell, a fiatalabb növények azonban meghálálják a vízutánpótlást.

