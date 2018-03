Légy részese te is a LEGO kalandnak a Sopron Plazával!

(X)



A LEGO® sikere 1932-től egészen napjainkig töretlen. Szinte minden megépíthető az egymással kombinálható elemekből, ráadásul ezek a darabkák az akár 30 évvel ez előtti legókkal is összerakhatóak, sőt a LEGO® DUPLO®-val is, amelyek mérete kétszeresei az eredeti építőelemeknek.A LEGO® gyár másik nagysikerű darabja a sárga LEGO® ember, a Minifigure. Azóta már számos továbbfejlesztett verziója is piacra lépett, amely igazodik az aktuális trendekhez, sőt, tematikák szerint csoportosítható szettek is gyűjthetőek belőle. Már filmek is készültek a figurák segítségével, mint például a Lego kaland, vagy a Lego Batman.A több mint két héten át tartó kiállítás ideje alattLEGO® játszóház várja a legkisebbeket. A játszóház része a LEGO® DUPLO® medence, amiben minden gyermek és játékos kedvű felnőtt megépíthet bármit, amit valaha megálmodott, az elkészülő LEGO® műveknek csak a fantázia szabhat határt!Minden szombaton NINJAGO® fotófalunk előtt igazi ninja harcossá válhatnak a gyerekek és persze a felnőttek is.A kiállítás ideje alatt érdemes a Sopron Plaza Facebook oldalát figyelmemmel kísérni, mert a játékos kedvű követőkre értékes nyeremények várnak.A LEGO® nem csak időtöltést biztosít, hanem kreatívan fejleszti a gyermekek problémamegoldó képességét. Ráadásul felnőttek számára is szórakoztató pihenést nyújt.A kiállítás és a játszóház ingyenesen látogatható.Építsük meg együtt saját LEGO® világunkat!