Látás Hónapja - 2017 októberében a TREND Optikákban!

elmondta, hogy 2008-ban indult Európa szinten is egyedülálló „Látás Hónapja" akciós kezdeményezés célja a rendszeres látásvizsgálaton való részvétel fontosságára való figyelemfelhívás volt. Az országos és egységes megjelenéssel kísért rendezvénysorozat iránti érdeklődők rendkívül magas száma igazolta, hogy az optikai piac szereplőinek egységes fellépésével és közreműködésével tehetünk a magyarországi látáskultúra fejlődéséért, és az éleslátás iránti igény kialakításáért.Világszintű felmérések alapján az emberek több mint 50%-ának lenne szüksége valamilyen látáskorrekcióra, ezzel szemben Magyarországon közel 1,5 millióan még sosem vettek részt szemvizsgálaton, pedig nem látnak jól. Szeretnénk elérni, hogy az ez évi országos kampány során ezek az emberek is felkeressék Szombathelyen az akcióban részt vevő Trend Optika üzleteinket látásuk felülvizsgálata céljából. Míg napjainkban a rendszeres tüdőszűrésen, vagy fogorvosi kontrollvizsgálaton való részvétel szükségessége már mindenki által elfogadott tény, ezzel szemben látásunk és legfontosabb érzékszervünk, a szemünk állapotával érdemtelenül keveset foglalkozunk. Kevesen tudják, hogy a látásvizsgálat során nemcsak egy esetleg később súlyossá váló szembetegség, hanem akár cukorbetegségre vagy magas vérnyomásra utaló jelek is felfedezhetők. A gyakori fejfájás, rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éleslátás és dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosztály érintett, mert az élet- és munkakörülmények változásával egyre több embernek van szüksége korrekcióra.Mindemellett az éleslátás egy olyan életminőséget befolyásoló szükséglet és egyben lehetőség is, amelynek köszönhetően sikeresebbek lehetünk a munka, a sport vagy a tanulmányaink során, röviden teljesebb életet élhetünk. Egy helyesen elkészített szemüveg vagy kontaktlencse nélkül elképzelhetetlen a jó közérzet, a pontos munkavégzés, vagy akár a közlekedésben való felelősségteljes részvétel, hiszen a világ nem alkalmazkodik látásunkhoz. A szemüveg egy „szükséges rossz" szemlélet szerencsére az elmúlt évek során sokat változott, mégis még mindig sokan vannak azok, akik tudják, hogy nem látnak jól, mégsem hordanak szemüveget vagy kontaktlencsét. Első szemüvegvásárlásunk előtt legtöbbünkben felmerülő félelmeink miatt – úgy mint a szemüveg hátrányosan befolyásolja megjelenésünket, mit szól hozzá a környezetünk, szemüveget viselni kényelmetlenségekkel jár – sokan döntenek úgy, hogy inkább nem látnak jól. Napjainkban a szemüveg egyszerű látásjavító eszközből megjelenésünk egyik legmarkánsabb kiegészítőjévé vált, hiszen a legtöbben az arcunkon viseljük, amit – a statisztikák szerint – elsőként néznek meg. A Trend Optika üzletek szemüvegkeret szín- és formaválasztéka garantálja, hogy megtaláljuk az egyéniségünkhöz, stílusunkhoz legjobban illő és azt kiegészítő szemüveget. Szemüveget viselni divat, amit az is bizonyít, hogy ritka az a divattervező, aki ne foglalkozna szemüvegkeret tervezésével.Amennyiben a szemüveggel szemben támasztott ellenérzéseinket nem tudjuk legyőzni, jó megoldást jelenthet a kontaktlencse viselése. A kontaktlencse ma már egy egyszerű, kényelmes hétköznapi dolog. Választhatjuk állandó viseletre szemüveg helyett, vagy csak alkalomszerűen sportoláshoz, vagy csak azért, mert szeretnénk időnként változtatni a megjelenésünkön. Üzleteinkben a nappali viseletű kontaktlencsék mellett ma már kaphatóak akár 1 hónapig is folyamatosan, éjjel-nappal hordható termékek, míg igényeink szerint találunk akár egynapos viseletre való kontaktlencséket is.Az akció további célja az előre gyártott szemüveg viselésének veszélyeivel kapcsolatos tájékoztatás.A szemüveg egy, a saját adottságaink, fiziológiás jellemzőink alapján készült eszköz, hiszen a két szem távolsága páciensenként eltérő, akárcsak a két szem dioptriaigénye. Az előre gyártott egyenszemüvegek az átlagos adatokat veszik figyelembe, ez olyan, mintha abból kiindulva, hogy a magyar férfi és női népesség együttes, átlagos cipőmérete 40-es, mindenkinek 40-es egyencipőt ajánlanánk. Kezdeményezésünkkel szeretnénk elérni, hogy azok az emberek, akiknek dioptriakorrekcióra van szükségük a helyes korrekciójú, minőségi és szakszerűen elkészített látásjavító eszközöket – szemüveget vagy kontaktlencsét – viseljenek.A „Látás Hónapja" kampány által kínált szolgáltatás ingyenes látásellenőrzésből és szaktanácsadásból áll. A kampány adta lehetőségeken túl október hónapban a teljes körű szemészeti vizsgálatot, szürkehályog- és glaucomaszűrést is térítésmentesen végzik orvosaink – folytatta a Trend Optika optometristája.Amennyiben úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, bármilyen problémája akad a látásával, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen a látásélessége, keresse fel a Trend Optika szaküzleteit, ahol a legkorszerűbb géppark használatával szemész szakorvosok, dipl. optometrista kontaktológusok, látszerész mesterek állnak az Ön rendelkezésére.

