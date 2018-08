Lakberendezés egyszerűen otthonról? Igen, lehetséges, rendeljen kanapét webáruházból!

Ma a kanapék rendelésének előnyeit járjuk körbe fontos tanácsokkal kiegészítve, hogy az otthonról történővalóban élmény legyen önnek és családjának egyaránt.A kanapé otthonunk egyik központi és sokat használt bútora, így valóban érdemes megfontolt döntést hozni, mivel a választott bútor hosszú távon fogja kényelmünket szolgálni. Manapság egyre szélesebb formaválasztékkal találkozunk, van hagyományos padforma kanapé,, amit nevéből adódóan sarokba tudunk helyezni, vagy hatalmas U alakú kanapé is megtalálható a kínálatban. A formavilágon felül az alábbi fontos szempontokat tartsuk szem előtt a tökéletes bútordarab kiválasztásakor.A három legfontosabb szempont a döntésnél a kanapé felhasználásának célja, azaz mindennapos ülőfunkcióra vagy alvásra is szeretnénk-e használni. Ezek alapján szintén fontos szempont a huzat színe és az anyaga, de a legfontosabb szempont: a méret. Igen, kanapérendelésnél leginkább a méret a lényeg! Egyszóval első körben mérje le a helyet, ahová a kanapé kerülni fog. Pár centi ráhagyással érdemes mérni, mivel itt valóban 1-2 cm eltérés is gondot okoz, ha nem a megfelelő méretű kanapét választja.A mostanában divatos, modernebb formájú kanapékról tudni érdemes, hogy az összetett formák és kialakítások miatt közöttük kevesebb ágynak nyitható modell található, így ezek valóban ülőalkalmatosságként vagy becsukott állapotban történő szunyókáláshoz ajánlottak.Ha vendégágy funkciót is szeretne, akkor válasszon kihúzhatós-ágygépes vagy lehajtható támlájú modellt. A kihúzhatós, ágygépes kanapéknál a támla fixen marad, de sík fekvőfelületet kapunk. A lehajtható modelleknél is sík fekvőfelület érhető el kinyitáskor, de a kihúzhatóssal szemben itt nincs támaszték (fejvég) a párnának.Kanapérendelésénél, mint minden webáruházas vásárlásnál, ugyanazok a garanciák és elállási jogok érvényesek, mint bármilyen más termék esetén. Nagy előnye a kényelem mellett webáruházból történő rendelésnek, hogy egyes shopok már díjmentes házhoz szállítással kínálják kanapéikat. Ezzel is spórolhat, mert általában az üzletek házhoz szállítási szolgáltatása a legtöbb esetben fizetős, így máris többletköltséggel kell számolni.Az pedig már csak hab a tortán, hogy ha nincs meg a bútor teljes vételára, akkor egyes webáruházakban már az áruhitel is otthonról, kényelmesen és gyorsan igényelhető a megvásárolni kívánt termékre.Tehát, ha az elhatározás megszületett, és ön is otthonról, kényelmesen szeretné álmai kanapéját megrendelni, akkor elő a centivel, a pontos méret ismeretében már csak ki kell választani a megfelelő bútort és szövetet, és megrendelni, hogy hamarosan kedvenc műsorát új kedvenc kanapéjáról élvezhesse otthonában!

