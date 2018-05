Lakásvásárlás csúcstechnológiával

A nagy érdeklődésre való tekintettel – és az Openhouse- hálózat fejlődésének köszön­hetően – értékesítő kollégák jelentkezését várjuk a helyszíni értékesítési irodánkban és nádor- városi irodáinkban egyaránt.



Júniustól az Openhouse a legmodernebb technológiát is beveti, hogy a lakásvásárlás még kényelmesebb, az eladás pedig hatékonyabb legyen. Lehetőség van ugyanis arra, hogy az eladó ingatlanokat 360 fokos panorámakép segítségével mutassuk be az érdeklődőknek, vagy tekintsük meg az ígéretes lakásokat. A különleges felvételt egy speciális, úgynevezett VR (virtuális valóság) sisak segítségével nézhetik meg a lakáskeresők, akik döbbenetesen élethűen láthatják a lakás belső tereit – mintha élőben sétálnának benne! Körbenézhetnek virtuálisan az egyes helyiségekben, bejárhatják az épületet, s mivel a térhatás teljesen valósághű, felmérhetik, hogyan rendezhető be a tér, milyen élettér alakítható ki benne.Ezenkívül az Openhouse győri, Verseny utcai irodájának kirakatában nemsokára okostévén is megjelennek az iroda ingatlanajánlatai. A kirakaton keresztül az hirdetések között az érdeklődők lapozhatnak, válogathatnak, így áttekintve akár a teljes kínálatot.Sokan még ma sem tudják, milyen összetett szolgáltatásokkal segíti az adásvételt az Openhouse, amely az eladás vagy a vásárlás gondolatától az adásvételi szerződés aláírásáig ott áll ügyfelei mellett. Ehhez pénzügyi szakember, ügyvéd, értékbecslő, statikus is rendelkezésre áll, sőt, igény esetén akár a költözésben is tud segíteni. Az egyik legnagyobb segítség talán a teljes körű, bankfüggetlen hitelügyintézés, amely 15 pénzintézet legjobb ajánlatai közül segít kiválasztani az ügyfél lehetőségeinek, igényeinek leginkább megfelelőt.A szakértő segítség további nagy előnye a biztonság: ha profi ingatlanközvetítő mellett döntünk, nem juthat be bárki az eladás előtt álló otthonunkba, csak potenciális, leinformált, fizetőképes érdeklődők, amivel rengeteg időt és fáradságot is spórol nekünk az ingatlaniroda.Nem csoda, hogy rengeteg a visszatérő, hűséges ügyfél, aki már a sokadik ügyletet bízza az Openhouse szakembereire, vagy ajánlja jó szívvel az irodát ismerőseinek.Annak is érdemes betérnie az Openhouse Verseny utcai irodájába, aki szeretne maga is részesülni Győr és környéke dübörgő ingatlanpiacának hasznából. Az Openhouse, mint Magyar­ország legdinamikusabban fejlődő ingatlanhálózata ambiciózus értékesítőket keres. Olyanokat, akik szeretik a pörgős munkát és életmódot, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek, és hajlandók tanulni, képezni magukat a siker érdekében. És persze szeretnek kiemelkedően keresni, hiszen az Openhouse-nál erre minden esélyük megvan.– Ami ritkaság, hogy a rátermett értékesítőinknek a vállalkozói jogviszony ellenére sem kell bizonytalansággal számolniuk, hiszen az egyedülálló keresztértékesítéses jutalékrendszerünknek köszönhetően akkor sem esik ki a jövedelmük, ha szabadságon vannak vagy megbetegszenek – mondja Németh Adrienn, az Openhouse irodavezetője.Az Openhouse-hálózatot megalapító testvérpár, Molnár Szabolcs és Molnár Kristóf – akik Győrben az elsők között alapítottak irodát 2005-ben – az Egyesült Államokban tanulták a profi ingatlanértékesítés mesterfogásait. Hazatérve olyan sikeresen alkalmazták őket, hogy azóta már másolják az irodáikat sikeressé tévő know-how-t, szakembereiket pedig előszeretettel környékezik meg a konkurens irodák…Az ingatlanhálózat kínálta karrierlehetőség már sokaknak biztosított új életpályát, számos értékesítője a legkülönbözőbb szakmából érkezett, hogy valami újba, izgalmasba, és nem utolsósorban jövedelmezőbe kezdjen.– Persze nem mindenki alkalmas erre a munkára, elengedhetetlen a jó kommunikáció, a pszichológiai érzék, és nem árt a helyismeret sem, de aki sikerrel veszi az akadályokat, annak mindent biztosítunk a fejlődéshez. Értékesítőink belső képzéseken sajátíthatják el a szakma alapjait – jogi és műszaki alapismereteket, értékesítési technikákat –, majd OKJ-s képzésen tanulhatnak tovább, mentorprogramunkban pedig a gyakorlatban leshetik el a legjobbaktól a mesterfogásokat. Ezután csak rajtuk múlik a siker! Nálunk akár félévenként előreléphetnek a tehetséges értékesítők, s mentori, vezető mentori, junior menedzseri, sőt, irodavezetői pozícióba kerülhetnek.Újdonság az Openhouse-nál, hogy nem kell értékesítőnek lenni ahhoz, hogy némi plusz bevételhez jusson valaki az ingatlaneladásból. A közelmúltban vezettük be ugyanis a külső tipp- adók jutalmazását: aki eladó lakásról, házról vagy egyéb ingatlanról tippet ad az Openhouse-nak, amely ennek nyomán az iroda közvetítésével kel el, az informátor sikerdíjat kap. Nem is keveset, hiszen az értékesítői jutalék negyedével jutalmazzák a „nyerő" tippet!