Lakást venne? Sétálja körbe virtuálisan!

Hamarosan nehezebb lesz



Élhető otthont kínál a Tavirózsa



Frissen a belvárosban

A belvárosi Vilmos Rezidencia lakásainak előértékesítése már megkezdődött.

A magas jövedelem nem minden

Az Open House vonzó jövedelmet és karrierlehetőséget kínál értékesítőinek.

„Az otthon érték, az ingatlan üzlet."



(x)

Az Openhouse új, innovatív „FUTURE" szolgáltatásának virtuális sétája keretében egy úgynevezett VR-szemüveg segítségével bárki „körbesétálhat" a kiszemelt ingatlanban – anélkül, hogy el kellene fáradnia a helyszínre. A speciális szemüveg 3D-ben mutatja meg az adott lakást vagy házat, olyan élethűen, mintha valóban ott lennénk! Így valós képet kapunk az ingatlanról, érzékeljük a tereket, a méreteket, könnyen elképzelhetjük, hogyan rendezhetjük be leendő otthonunkat. Az így körbejárható ingatlanok köre folyamatosan bővül, jelenleg az Openhouse kínálatának közel felénél elérhető ez a Magyarországon egyedülálló szolgáltatás, az Openhouse győri, Verseny u 32. szám alatti irodájában. Ráadásul teljesen ingyen, hiszen ez a hirdetési forma nem kerül semmibe, sem az eladónak, sem az érdeklődő lakásvásárlóknak!Az ingatlanpiac dübörög, sőt, több jogszabály-változásnak köszönhetően még mindig felívelőben van. Mivel az újépítésű ingatlanok eddigi kedvezményes 5%-os áfája helyett 2020-tól visszavezetik a 27%-os áfát, ami az új lakások jelentős drágulását hozza magával, sokan szeretnének még most, alacsonyabb áron új lakást vásárolni. Nehezedik a hitelfelvétel is, a jövőben magasabb jövedelemre lesz szükség lakáshitel felvételéhez, ami szintén sokakat sarkall vásárlásra.Remek lehetőség erre a révfalui Tavirózsa Lakópark. Az itt épülő lakások közel fele már gazdára talált, ugyanennyi pedig új tulajdonosára vár. Hála az egymástól viszonylag messze álló épületeknek, a sok zöldterületnek, a Tavirózsának – ellentétben sok környékbeli beruházással – egyáltalán nincs „lakótelep-jellege", a belváros és a Duna-part közelsége pedig élhető, kellemes kertvárosi életet kínál az itt lakást vásárlóknak.A nagy érdeklődésre való tekintettel a Tavirózsa Lakópark kizárólagos értékesítője, az Openhouse helyszíni értékesítési ponton is várja a leendő lakástulajdonosokat. A Vidra utca végén található irodában – előzetes időpont-egyeztetést követően – az épülő lakások megtekintése mellett lehetőség nyílik akár teljes körű hitel- és CSOK-ügyintézésre is. A keresett másfél szobás kislakások mellett gyerekes családok számára is ideális, két szoba+nappalis otthonok is találhatók a liftes tömbökben, igény szerint tárolóval és kocsibeállóval.Érdeklődés és időpont-egyeztetés: 70/657-8536Aki inkább a belváros felé kacsingat, annak a „Vilmos Rezidencia" lehet a tökéletes választás. A 32 lakásból és 4 üzlethelyiségből álló társasház építésének előkészületi munkálatai a napokban kezdődődtek. A lakások előértékesítése már megkezdődött! Az épülő liftes épületben a másfél szobás, 36 m2-es lakástól a 80 m2-es, exkluzív kialakítású tetőteraszos penthouse-ig széles a választék, igaz, érdemes sietni... Bővebb információ a 70/657-8532 telefonszámon kérhető.A fentiek fényében nem csoda, hogy az Openhouse folyamatosan keresi a rátermett embereket értékesítői csapatába, vonzó jövedelmet és karrierlehetőséget kínálva. A jelenlegi kiváló ingatlan-értékesítői csapatba továbbra is várják azokat a jelentkezőket, akik keresik az élet új kihívásait és úgy érzik, hogy a befektetett munkájuk, erőfeszítésük nincs arányban a jövedelmükkel. Az Openhouse filozófiája: „Az ingatlan és az otthon közötti út élményéért dolgozunk!" Az elérhető kiemelkedő jövedelem mellé jó csapat és hangulat jár, hiszen az Openhouse nagy hangsúlyt fektet a csapatépítésre. „Számunkra nemcsak az a fontos, hogy a munkatársaink pénzt keressenek, hanem az is, hogy emberi szempontból megtalálják a számításukat, jól érezzék magukat nálunk", mondja Molnár Kristóf, az Openhouse ingatlanhálózat egyik tulajdonosa.Érdeklődés: 70/488-9717