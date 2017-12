Közösségi élmény és versenysport

Alig néhány hete tették le az alapkövét annak a modern jégcsarnoknak, amely – kiegészítve a kiskúti jégpálya jelenlegi kínálatát – várhatóan 2018 telétől új szintre emeli majd a győri jégsport lehetőségeit, egyaránt kiszolgálva a versenysport és a „közönségkorcsolyázás" igényeit. A csarnokot és a mellette épülő jégsátrat 2018 végén adják át. Az épülő csarnok és a győri hokicsapat névadó szponzora, a Nemak Győr Kft. évek óta támogatja a győri jégsportot.A Nemak számára kiemelten fontos cél, hogy Győr még tovább erősödjön, mint a sokszínűség és a minőség városa. Sokrétű és magas színvonalú a munkalehetőségekben, a szakképzésben, a szabadidő eltöltésében, és sokszínű a sportolási lehetőségek, a sportágválasztás terén is. A vállalat ezért támogatja kiemelten az iskolai futsal­bajnokságok mellett a győri jégkorong újjászületését és megerősödését, valamint ezért lelkes támogatója immár harmadik éve a Dunakapu téren felállított adventi mobil korcsolyapályának is.– A vállalat számára fontos érték, hogy élénk és élő kapcsolatot ápoljon a győri polgárokkal. Lehetőségeihez mérten pedig tegyen azért hogy Győr még élhetőbb munka- és lakókörnyezet lehessen kollégái, továbbá valamennyi győri vállalat alkalmazottai számára. A vállalatnál hiszünk abban, hogy ezek az akciók hozzásegítik Győrt ahhoz, hogy vonzó letelepedési célpont legyen a távolabbról érkező családok számára, ezzel is enyhítve a mára már igencsak kínzóvá váló munkaerőhiányt a győri gazdasági körzetben – mondta David Toth, a Nemak Győr ügyvezetője.

Így segít a Dana és a Nemak



December 10-én: a Gyermek és Ifjúságvédelmi Intézmény 72 lakóját látják vendégül egy korcsolyázásra, és utána egy tízóraira.



December 16-án: a Nagycsaládosok Országos Egyesületének győri tagjai korcsolyázhatnak.



December 15–17-én: gyűjtés zajlik a Lurkó Alapítvány közreműködésével, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kis betegei számára.



December 17-én: 18.20 órakor kezdődik a „Dobj egy gumilabdát a pályára!" akció, majd azt követően a Lurkó Alapítvány elnökének, Zajovicsné Vizer Bernadettnek adják át az adományt.

A több tízezerre becsülhető korcsolyázóközönség pedig olyan közösség, akihez érdemes fordulni. Egyrészt ezekből a korcsolyázó családokból kerülhetnek ki a Nemak–Dana Győri ETO HC utánpótláscsapataiban pallérozódó fiatal hokis tehetségek, és persze ők adhatják a fiatal csapatok, illetve a várhatóan 2-3 év alatt kinevelődő későbbi felnőtt, profi csapat mérkőzéseinek nézőközönségét is.Ennek a közönségnek épül a Nemak Jégcsarnok, amely napról napra nő ki földből Kiskúton, és ennek részeként fejleszti tovább a két szponzor a Nemak–Dana Jégsportcentrumot. Az építkezés ideje alatt pedig egy mobil sátor, a Dana Jégsátor szolgálja ki a közönségkorcsolyázást és a versenysportot.A Dunakapu téri korcsolya­pálya teljes nyitvatartása alatt (az adventi időszakon túl is) a szponzoroknak köszönhetően délelőtt és kora délután a szervezett iskolai csoportok számára kedvezményes a korcsolyázás. A két vállalat munkatársai pedig – összesen több mint kétezren – hozzátartozóikkal együtt szintén élvezhetik a korcsolyázás élményét, mintegy különleges karácsonyi ajándékként.Charles Wassen, a Dana Hungary ügyvezető igazgatója szintén évekkel ezelőtt állt a győri jégsport mellé.– Negyedik éve vagyok Magyarországon, ez idő alatt a várost és az országot is nagyon megszerettem. Úgy látom, hogy a sport és a mozgás szeretete egyre fontosabb a régióban, aminek nagyon örül vállalatunk, és próbálunk minél többet tenni azért, hogy a folyamat tovább erősödjön.Ez volt a fő oka annak, hogy a Nemak–Dana Győri ETO HC stratégiai partnerei vagyunk már évek óta, és emiatt is látjuk nagyon fontosnak, hogy a győri jégsportot támogató alapítvánnyal, a hokiklubbal és a Nemakkal való közös – immár hagyománnyá váló – kezdeményezésbe az idei évben is belevágjunk. Bízom benne, hogy minél több gyermekkel és felnőttel meg tudjuk szerettetni a korcsolyázást a Dunakapu téri mobil pályás kitelepüléssel.A két vállalat nemcsak a sport, hanem azon rászorulók támogatását is fontosnak tartja, akik nehezebben jutnak hozzá a sporthoz, kikapcsolódáshoz. Ezért már-már hagyományosan nagy hétvégi korcsolyázásra várják a Győri Jégsportért Alapítvánnyal karöltve a megyei gyermekvédelmi központ és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete helyi csoportjait. Ezenfelül – ahogy az elmúlt évben is – a vállalatok a dolgozók bevonásával gyűjtést szerveznek a Lurkó Alapítvány javára.– Rászorulóknak segítséget nyújtani mindig jó érzés, s ha ez több vállalat/partner ilyen mértékű együttműködéseként valósul meg, különösen nagy öröm és siker számomra, mert azt az üzenetet közvetíti a segítségadás mellett, hogy az együttműködés erejével együtt sokkal többet el tudunk érni – mondta végezetül Charles Wassen, a Dana Hungary igazgatója.