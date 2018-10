Kisalföld - Győri Filharmonikusok játék

1. A nyereményjáték szervezője:

A nyereményjáték (továbbiakban: játék) szervezője a Lapcom Kiadó Zrt. (székhely: 9021 Győr, Újlak u. 4/A. adószám: 11932642-2-08, a Bors -Szórakoztató Napilap üzemeltetője, (a továbbiakban: Szervező).



2. A nyereményjátékban részt vevő személyek:

A nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy. A játékban nem vehetnek részt a Lapcom Zrt. munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek közeli hozzátartozói.



3. A játék időtartama:



A játék 2018.10.29 - 2018.11.04.



5. A játék menete



1. Válaszoljon helyesen az alábbi kérdésre: Melyik család történetét meséli el a Keresztapa című film? a.) Soprano b.) Corleone c.) Gambino

2. Kommentelje a helyes válasz betűjelét a játékfelhívás posztja alá.

3. Lájkold a Kisalföld Facebook oldalát.

4. Oszd meg minden ismerősöddel, ha szeretnéd, hogy ők is nyerjenek!?



6. Sorsolás/eredményhirdetés



2018.11.05. 14:00 óra



7. Közzététel

A nyertes Játékosokat a Kisalföld Facebook oldalán hirdetjük ki.



8. A nyeremények



• 5 x2 db jegy a Győri Filharmonikusok – Olasz Filmzene c. elóadására.



A nyeremények személyigazolvány fejében vehetőek át a Kisalföld recepción: 9021 Győr, Újlak u. 4/A.



9. Egyéb



A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A nyeremény készpénzre nem váltható, továbbá más személyre nem ruházható át. Szervező fenntartja a jogot a játék indoklás nélküli módosítására. A Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, ha a játék során visszaélés vagy a feltételek megszegésének lehetősége merül fel, illetve vis major esetén. A nyeremények adóvonzatának megtérítése a Lapcom Zrt.-t terheli.



10. Adatvédelem:



A Nyertes (a játékban való részvétellel) tudomásul veszi azt, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező mint adatkezelő a személyes adatait a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt és a nyereménykiosztás céljából történő kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; a Nyertes nevét és a lakcímében foglalt településnevet a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A megadott adatok kezelője a Szervező mint adatkezelő. Szervező: Lapcom Kiadó Zrt.



Szervező: Lapcom Kiadó Zrt. Adatkezelési Tájékoztató megtalálható a



A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező az alábbi címeken bármikor lehetőséget biztosít a Nyertesnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését.



A Szervező fizikai címe: 9021 Győr, Újlak u. 4/A.



Ezenkívül a Nyertest megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet,úgy a Nyertes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz fordulhat.A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a Nyertes nevét és hozzájárulás esetén fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videóanyagokban ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben.

A Nyertesek adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A játékszabályok elfogadásával a Nyertes tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye (pontos cím nélkül) a Borsban megjelenik.



11. Adózás:

A Szervező vállalja a Nyertes nevében a matricával megnyerhető pénz- és tárgynyereménnyel kapcsolatban felmerülő nyereményadó, személyi jövedelemadó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését.



12. Jogok:

A Bors fenntartja jogát a játék lerövidítésére, meghosszabbítására, felfüggesztésére, érvénytelenítésére, illetve a nyeremények összegének megváltoztatására is. A játék résztvevői a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos játékszabályt.



13. Facebook felelősségének kizárása

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A nyereményjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt. A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel.



Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályt bármikor, egyoldalúan módosítsa.



2018.10.24.