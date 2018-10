Két koncertet is ad a megyében a jubiláló kedvenc

(x)

Harmincéves születésnapját húsz állomásból álló turnéval ünnepli Csík János és zenekara – az énekes: Majorosi Marianna, a cimbalmos: Barcza Zsolt, Bartók József nagybőgős, a brácsás: Kunos Tamás, a fúvós: Makó Péter és Szabó Attila hegedűs.A Felvidéken, Erdélyben és Magyarországon leszervezett koncertsorozatból a Győr-Moson-Sopron megyeiek két helyszín közül is választhatnak. Október 27-én 19 órakor a győrszenti­váni Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban lép fel a zenekar, ahol a Tölcséres Banda és Mező Misi lesz a vendég. A soproni Novomatic Arénában december 8-án adnak koncertet, ahová a Tölcséres Banda, Grecsó Krisztián író és az LGT-s Karácsony János is elkíséri őket. A sorozat zárókoncertje december 28–29-én lesz Buda­pesten, a Kongresszusi Központban.A Magna Cum Laude rock­együttes énekese, Mező Misi a Kisalföldnek elárulta: közel áll hozzá a népzene, és nagyon szeret a Csíkkal muzsikálni, mert magával ragadó az őket körülvevő légkör, és valami megmagyarázhatatlan oknál fogva mindig nyugalmat áraszt. Mező Misi nem először vendégeskedik a Csík Zenekarnál – Szabó Attilával közös zenekaruk is volt, a Második Műszak.Az biztos, kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy már harminc éve töretlen erővel, az idő és a divatok mú­lásával nem törődve, a nehézségeket leküzdve, a sikereket ügyesen kezelve létezik és dolgozik. A Csík Zenekar ilyen.Egyébként a turné névválasztása sem véletlen, és sokat elárul a Kecskemétről indult zenekarról a címbe zárt üzenet: 30 év boldogság…