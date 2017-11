Készüljön a téli hónapokra az OIL! töltőállomások segítségével

A jeges, csúszós utakon, sötétben, vagy az egyre romló látási körülmények miatt az autósoknak is sokkal jobban kell figyelniük. Arról, hogy miképp készítsük fel autónkat a télre, s miképp kerülhetjük el a hideg okozta károkat, illetve kellemetlenségeket,, azügyvezetőjét és a magyarországi OIL! német kúthálózat kenőanyag- és autókemikália-beszállítóját kérdeztük.

Ugyan lerágott csont, de elsőként mégiscsak a téli gumiabroncsok cseréjét említeném a saját biztonságunk érdekében. Itt mindenképpen fontos, hogy a csere mellett figyeljünk a megfelelő guminyomás beállítására, melyet akár havonta többször ellenőrizzünk. Minden autó esetében adott egy gyári érték, amely a leginkább biztosítja a megfelelő tapadást az utakon, mindemellett a megfelelő guminyomással a kátyúk ellen is jobban védekezhetünk.Ugyancsak nagyon fontos, hogy még a kemény téli hónapok előtt külön figyelmet szenteljünk az autóban lévő folyadékokra.Nagyon fontos a téli szélvédőmosó folyadék feltöltése még a mínuszok beállta előtt, hiszen ha már befagyott a szélvédő, illetve a lámpamosó berendezés, onnantól hiába öntünk rá téli szélvédőmosót, nem segít a hiba megoldásában, mivel a vékony csőrendszerben is jégdugó alakul ki. Ezáltal tönkremehet a befagyott szivattyú is. Ezen utóbbi esetben megoldás lehet éjszakára beállni egy meleg garázsba. A szélvédőmosókra visszatérve, ma már rendkívül széles választék áll rendelkezésre, azfolyadékok között például választható a 2 és 5 literes kiszerelés is,vagy akárillattal, -21 Celsius fagyásponttal.

fagyáspontjának ellenőrzése szintén a fagyok beállta előtt javasolt. Ha ezt elmulasztjuk, ebből akár több százezer forintos kárunk is keletkezhet egy hideg éjszaka után. Magyarországi viszonyok között a -30, -35 Celsius-fokra beállított fagyálló folyadék elegendő. Fontos, hogy az esetleges folyadékcsere, illetve utántöltés során az adott gépjármű gépkönyvi előírásainak (szervizkönyv) megfelelő, jóváhagyással rendelkező fagyálló folyadékot töltsünk gépjárművünkbe. Manapság szinte csak ún. „alumíniumbarát" termékeket lehet vásárolni, ilyen példáulés, -72 Celsius-fokos fagyásponttal. Nagyon fontos, hogy ezen termékek csak hígítva használhatóak!

Elsőként az elhasználódott, csíkosan törlő ablaktörlő lapátokat említeném, amit érdemes cserélni. Fontos, hogy a szélvédőre fagyott jeget ne az ablaktörlővel próbáljuk letakarítani, inkább jégkaparót vagy jégoldót használjunk, de természetesen az ablak fűtése, vagy ha a téli ablakmosóból öntünk egy keveset a szélvédőre, ugyancsak hatékony megoldás.Figyeljünk oda az ajtózárakra, valamint a tanksapkára is, ez esetben annyit tanácsolnék, hogy ne használjunk nagy viszkozitású kenőanyagokat (motorolaj, kenőzsír), inkább zárolaj spray-t vagy kis viszkozitású kenőspray-t.

Arra, hogy párásodik belülről a szélvédő és az oldalüveg. Sőt, ha több utas tartózkodik az autóban, a jelenség csak fokozódik. A hiba oka legtöbbször az eltömődött, szennyeződött pollenszűrőben keresendő, ilyenkor ugyanis az utastérbe nem jut friss levegő, hiszen a szellőzés nem megfelelő. A kabinban kilélegzett levegőben található vízpára így lecsapódik a hideg üvegfelületekre. Ezért fontos, hogy a pollenszűrőt is idejében cseréljük!

