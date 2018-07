Képeken a múlt - Lenyűgöző választékot kínál a Nemzeti Fotótár

© MTVA Archívum

Június 1-jén több mint 220 ezer fotóval elindult a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Archívumának honlapja azcímen. Ez hatalmas képmennyiségnek tűnhet, de a Fotóarchívum több mint 13 millió eredeti negatívot és csaknem 2 millió digitalizált fotót őriz. A Nemzeti Fotótárban közrebocsátott felvételek száma a munka előrehaladtával folyamatosan bővül, jelenleg már több mint 230 ezer kép érhető el. A tervek szerint havonta 10 ezer fotó kerül az Archívumba. A képanyag tematikus bontásban (életkép, kultúra, tájkép, természet, történelem, sport) és szabadszavasan is kereshető, 2000 Ft/fotó áron magánfelhasználásra nyomban meg is vásárolható.A honlap készítői lépésről lépésre teszik hozzáférhetővé a nagyközönség számára az általuk őrzött, feldolgozott és folyamatosan digitalizált legkülönfélébb anyagokat: fotókat, szöveges híreket, mozgóképet, prózai és zenei hanganyagot, grafikonokat, ábrákat. Az integrált archívum és az egységesített adatkezelés a nagyközönség tájékozódását is segíti. Az MTVA egyesített közgyűjteményei 1881-től, a Magyar Távirati Iroda alapításától napjainkig a nemzet kulturális vagyonát alkotják és gyarapítják.A következő lépésre július 15-én kerül sor, amikor a Sajtóadatbank anyagaival bővül a kínálat: elérhetővé válik az MTI kőnyomatos híreinek digitalizált, kereshető gyűjteménye az 1887 és 1949 közti időszakban, illetve 1956-ban és a rendszerváltás két esztendejében (1989–1990). Az érdeklődők és a kutatók számára is meglepetéseket tartalmazó gyűjteményben megtalálhatók a Bizalmas kiadás, a Rádiófigyelő és a Magyar Országos Tudósító (MOT) anyagai is. Júliustól a Rádió- és Televízió Újság 2007-ig megjelent digitalizált lapszámai is felkerülnek a portálra, a prózai archívum indulása pedig szeptemberben várható.Később a Rádió Hangarchívumának anyagai, illetve a Zenei Archívum páratlan kincsei kerülnek fel a honlapra, végül, a következő esztendőtől a Mozgókép Archívum mutatkozik be gazdag, tematikusan szerteágazó kínálatával. Az egyesített archívumban őrzött nemzeti vagyon nagysága és szellemi értéke ekkor válik majd minden korosztály számára pontosan érzékelhetővé, mindennapi életében, munkájában, tanulásában nélkülözhetetlenné.„Egy közgyűjtemény online térben történő megjelenése lehetőséget teremt arra, hogy az eddig nem látott/hallott, a magyar audiovizuális örökségünket képező tartalmakkal találkozzon a felhasználó. Az MTVA archívuma a Nemzeti fotótárral indította el azoldalt. Jelenleg 230.000 fotó érhető el, de az archívumban 13 millió negatív várakozik még digitalizálása. A jövőben a sajtó archívumot, a prózai és zenei archívumot, a kottatári kölcsönzői rendszert, illetve a mozgókép archívumot lehet majd elérni. A közgyűjteményi feladaton kívül az oldal kereskedelmi célokat is ellát, így akár magánszemélyként, akár céges előfizetőként is jogtiszta tartalmakhoz férhet hozzá a felhasználó" – mondta Répászky Lipót, az MTVA Archívum osztályvezetője.