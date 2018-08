Ismét megyénkben látható a Magyar Nemzeti Cirkusz

(x)

A visszatérő nézők már tudják, hogy minden évben vadonatúj világszínvonalú műsorral járják az országot, a világ legjobb artistáinak vendégszereplésével.A Varsói Nemzetközi Cirkusz- fesztiválon – ahol a közönség döntött a díjak sorsáról – az ausztriai származású bohócunk,nagyon vicces és barátságos műsorávalvehetett át. Különböző produkcióival a kicsiket és természetesen a nagyokat is szórakoztatja. A Magyar Nemzeti Cirkuszban először az ő vezényletével lépnek a porondra háziállatok.Argentínábólközreműködésével Európa egyik legjobbis láthatják, akik ellátogatnak a cirkuszba – egy igazán temperamentumos oroszlánszámot mutatnak be. A kolumbiai magasdrót-csoport néhány évvel ezelőtt 4 fővel már nagy sikerrel szerepelt a műsorban. Közkívánatra idén ismét láthatjuk lélegzetelállítóprodukciójukat, immár 7 fővel. Aéletveszélyes mutatványukat biztonsági kötél és védőháló nélkül hajtja végre. Műsorukat Budapesten, Kínában, Moszkvában arannyal, Monte-Carlóban bronzzal díjazták. Aszinte házi fellépő a Magyar Nemzeti Cirkusznál. A család a világmutatja be 4 elefánttal és 4 lóval. A világ legfiatalabb elefántidomára, René Casselly Jr. gyönyörű formációkat alkot az állatokkal. A világ egyik legveszélyesebb levegőprodukciójátláthatjuk. A vakmerő bátorsággal megáldott brazil fiatalember hobbijának is vallja munkáját, talán ezért még élvezhetőbb az előadásmódja. Az elmúlt években ezzel a nagyon keresett produkcióval Amerikában turnézott. Super Silva Jr. márciusban a brazil Le Cirque Amar társulattól érkezett hozzánk. Azt azonban senkinek sem árulta el, hogy repülővel vagy a pókembertechnikájával utazott.Egy igazi cirkuszban elengedhetetlenek az állatok. 2018-ban a Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztiválonbeírták magukat a cirkusztörténelembe egzotikus állatprodukciójukkal. A legrangosabb szakmai zsűri ezt a produkciót bírálta el a legmagasabb pontszámmal. Természetesen ezt a produkciót is láthatja a hazai közönség a porondunkon.Cirkuszunk első japán fellépőjeaki a háta mögöttia Guinness- rekordok közé is bekerült. A hazai közönség először láthatja Magyarországon.A hamisítatlan cirkuszi hangulatról a 8 tagú fúvószenekar és a jellegzetes hangú afrikai énekesnő, Lady Masallah gondoskodik.Megyénkben a turné első állomása Győr, szeptember 12–16. között látható a műsor, majd Mosonmagyaróvár és Sopron következik.Bövebb információ: