Ismét Édes Napokra csábít a Nemak

(X)

Gombóc Artúr is megirigyelné azt a kínálatot, amelyet az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Édes Napok felvonultat. Harmincnál is több kiállító csodás desszertjei édesítik meg május utolsó hétvégéjét, Győrbe hozva a csokoládék színe-javát. A Nemak Győr Kft. a kezdetektől a rendezvény fő támogatója, s idén is gondoskodott róla, hogy kicsik és nagyok is megtalálják a tökéletes programot. A cél a gasztronómiai kultúra, a minőségi édességfogyasztás népszerűsítése, hiszen egy finom kézműves édesség akár valóságos remekmű is lehet. Erről mindenki meggyőződhet, aki megkóstolja a magyar manufaktúrák, cukrászok remekeit.S hogy hogyan kerül egy alumínium-alkatrészeket gyártó nemzetközi vállalat az édességek közelébe? Viccesen azt is mondhatnánk, hogy – akárcsak a Nemak győri üzemében – a csokigyártás során is a formába öntött, majd megszilárduló folyékony anyag adja a végeredményt... Ennél is fontosabb azonban, hogy a vállalat, amely otthonra talált a megyeszékhelyen, egy igazi családi program mellé állt, ahol a minőség, a magyar gyártók tudása és kreativitása áll a középpontban – ahogy a Nemak is alapoz a magyar tudásra és innovációs képességre. „Fontos számunkra, hogy egy sokszínű várost támogassunk, ahol mindenki megtalálja a számára tökéletes szórakozási, tanulási és munkalehetőséget. Élő kapcsolatot ápolunk a győriekkel, az Édes Napokat például nemcsak támogatjuk, hanem közel félszáz dolgozónk önkéntesként is részt vesz a rendezvényen"– mondta Szilasi Péter Tamás, a vállalat társadalmi kapcsolatok osztályának vezetője.Idén először a színpad is „gasztroszínpaddá" változik az Édes Napokon: gasztronómiai bemutatók engednek bepillantást a cukrászat kulisszatitkaiba, s aki szemfüles, a legjobbaktól lesheti el a mesterfogásokat. Sőt, ki is próbálhatja magát a „szakmában", például a csokiöntésben – a Nemak Győr Kft. tevékenységére utalva stílusosan akár csokiból készült miniatűr hengerfejet is készíthet emlékül.A téren ott lesznek a Nemak Győr Kft. által támogatott civil szervezetek és intézmények is, a Mobilistől a nyúli mazsoretteken át a győri hokisokig és karatésokig, a gyerekeket tudományos barkácsolás és ökojátékok várják, esténként pedig színvonalas koncerteken szórakozhatnak a látogatók. Pénteken a Pannonia Allstars Ska Orchestra, szombaton Lovasi András és a Kiscsillag zenekar lép fel.