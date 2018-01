Internorm Stúdió - értéket képviselünk

Az Internorm nyílászárókat gyártó osztrák vállalkozás, amelynek neve 1931 óta egyet jelent a prémium minőséggel. A folyamatos újítások, a széles designválaszték és az ügyfelek elképzeléseinek maximális megvalósítása méltán juttatta a nemzetközi piac élére. A győri Internorm Stúdió célja, hogy termékeit minél szélesebb körben ismertté tegye.Az Internorm Stúdió elsősorban családi és társasházas projektekben vállal szerepet, indulása után egy évvel már közreműködött a C.T. and Partner Kft. Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 17/a szám alatti nagyszabású beruházásában. Az épület azóta otthona a cég exkluzív bemutatótermének is. Szintén a közös munka eredménye a Marcal menti Tópart Liget, a Corner Rezidencia, a következő projekt pedig a Szent Anna Udvar.– Észrevehetően egyre nagyobb igény mutatkozik a kivitelezők részéről a megbízható építőanyagokra, ezen belül a jó minőségű ablakokra. Az a célunk, hogy csúcskategóriás termékeinkkel meghatározó beszállító partnerei lehessünk hasonló nagy projekteknek – mondta Kardos Kitti, az Internorm Stúdió Kft. ügyvezetője.



Az eredmények és az ügyfelek elégedettsége nemcsak a nyílászárók megbízhatóságának köszönhető, hanem a színvonalas és sokrétű háttérszolgáltatásoknak is, amelyek a professzionális tanácsadástól a szakszerű beépítésig, sőt, azon túl is elkíséri a terméket.Az európai piacon az Internorm az elérhető legjobb minőségű fa-alumínium és műanyag-alumínium rendszerei megfelelnek még az alacsony energiafelhasználású és passzív házak esetében előírt szigorú követelményeknek is. Előnyük, hogy a külső alumíniumborítás könnyen kezelhető, számtalan színben elkészíthető, bármely épület stílusába könnyen beilleszthető, és évtizedeken át garantáltan megóvja az időjárástól a belső faborítást, amely otthonosságot és természetességet teremt. Így lesz teljes az összhang a homlokzati megjelenés és a komfortosság között úgy, hogy az esztétika nem megy a minőség rovására. Sokan szeretik a különleges megjelenést, ezért a fejlesztések eredményeképp az Internorm most már dió-, tölgy- és kőrisfa struktúrákat is alkalmaz, és csak kifogástalan alapanyagokkal dolgozik.A letisztult formák, a stabilitás, a megbízható működés, a kiváló víz- és hőszigetelés, valamint a kivételesen hosszú élettartam olyan különlegességekkel párosul, mint a 0,8 alatti UV érték, és a 41 decibelnél kezdődő hanggátlás, ami 46-47 decibelig fokozható. Így az Internorm ablak nemcsak házunk dísze, hanem védelmezője is.Az ügyvezető kiemelte: az Internorm Stúdió hitvallása, hogy egy ablak csak annyira jó, amennyire jól van beépítve, ezért e tekintetben is a lehető legjobbat nyújtják. Saját szakembergárdával dolgoznak, akiknek rendszeres továbbképzésére nagy hangsúlyt fektetnek.Az Internorm Stúdió elkötelezetten képviseli a hazai és nemzetközi tanúsítványokkal rendelkező márkát, amelynek 87 éves sikere maga a minőségjelzés. Európa félezer Internorm kereskedésének TOP 10-es listáján lenni pedig garancia arra, hogy a vásárló a minőségi termék mellé minőségi szolgáltatást kap, többet, mint amennyit elvárt.Részletek, elérhetőségek: