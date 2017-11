Interjú Unger Györggyel, a Nyugat Takarék Szövetkezet elnökével

Unger György, a Nyugat Takarék Szövetkezet elnöke

Miért volt szükség az egyesülésre?

Mire számíthatnak az ügyfelek?

A Győr-Moson-Sopron és Vas megyét lefedő egyesüléssel mindenki jól jár, az ügyfeleinknek, a tulajdonosainknak és a munkavállalóinknak is pozitív hozadékot tartogat. A fúzióval jobban, gyorsabban és hatékonyabban tudjuk kiszolgálni ügyfeleink igényeit, mert komoly szakembergárda koncentrálódik egy helyen, ami szakmai előrelépési lehetőséget is biztosít a kollégáknak. Emellett jelentősen csökkenteni lehet a költségeket az átfedések, párhuzamosságok megszüntetésével, az egységes informatikai rendszer bevezetésével.A szervezet is átalakul, más lesz a szemlélet, a tulajdonosi elvárás, tehát kihívást jelent mindenki számára. Egyes folyamatoknak máshol lesz a helyük, és nagyobb lesz a dolgozók felelőssége, megnő a személyes döntési kompetenciájuk is. Emellett fontos kihangsúlyozni, hogy aAz egyesülés segítségével még szélesebb ügyfélkört tudunk megszólítani, akiket külön-külön, kisebb takarékszövetkezetként nem tudtunk volna kiszolgálni. Fókuszba kerülhetnek a középvállalatok, projektcégek, privát banki ügyfelek, akik eddig nem is gondolkodtak a takarékszövetkezeti szektorban, hiszen nem volt versenyképes informatikai rendszerünk, termékpalettánk, ami kielégíthette volna az igényeiket. Emellett a lakossági, mikro- és kisvállalati ügyfeleket, mezőgazdasági vállalkozásokat továbbra is fő bázisunknak tekintjük, akiket a jövőben egy letisztult, minden igényt kielégítő termékkörrel tudunk kiszolgálni.

Miben tér el a Nyugat Takarék által lefedett régió az ország többi részétől?

A térség egészére nézve jelent valami újat?

Mik a tervek a jövőre, lesznek új termékek?

A nyugat-magyarországi régió – Budapest kivételével – gazdaságilag a legerősebb az országban, így a fúzióval nemcsak a vidék pénzügyi kiszolgálója leszünk, hanem a városokban is komoly alternatíváját kínáljuk a kereskedelmi bankoknak. Eddig is büszkeséggel töltött el bennünket, ha láttuk, hogy partnereink a mi hiteleink segítségével gyarapodtak vagy valósították meg álmaikat, ha azt tapasztaltuk, hogy olyan pénzügyi terméket tudtunk ajánlani, amivel segítettük ügyfeleink céljainak elérését.Amennyiben a megújult szervezettel olyan eredményeket tudunk elérni, amiből képesek leszünk támogatni a térség civil szervezeteit, az megsokszorozhatja erőnket. A térségbe visszajuttatott adóforintok növelhetik az önkormányzatok mozgásterét. Az a közel 600 munkavállaló, akinek a régiós takarékszövetkezet tud munkát adni, a családok boldogulását szolgálja itthon.Továbbra is teljes körű szolgáltatást nyújtunk mind a lakosság, mind a vállalkozások számára. Kiemelten kezeljük a slágertermékeket – egyebek mellett a CSOK-ot és a lakáshitelt –, de fontosak az önkormányzatoknak, mezőgazdasági vállalkozóknak, vállalkozásoknak nyújtott termékek, szolgáltatások is. Továbbvisszük a devizaszolgáltatásainkat, hiszen a Nyugat-Magyarországon élőknek igényük van ezekre. Sürgető feladatnak tekintjük a digitális ügyfélkiszolgálás mielőbbi bevezetését, hogy a fiatal generációt meg tudjuk szólítani, igényeiket maximálisan ki tudjuk szolgálni!