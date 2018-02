Ingatlanosnak lenni jó?!

OTP Ingatlanpont

Az Olla Group cégcsoport tagjaként működő győri Jókai utcai OTP Ingatlanpont ügyvezetője, Németh Zoltán elmondta, hogy a jó értékesítő amellett, hogy elsajátítja a szakmához kapcsolódó ismereteket, és tisztában van a helyi ingatlanpiac sajátosságaival, komoly marketingtudással és kiváló kommunikációs készséggel kell, hogy rendelkezzen, továbbá értsen az emberekhez, és jól kezelje a konfliktushelyzeteket.„A marketingtevékenységnek manapság különösen nagy szerepe van, hiszen rengeteg ingatlan van a piacon. Ahhoz, hogy fel tudjuk hívni a figyelmet az általunk értékesíteni kívánt ingatlanra, megfelelő bemutató leírás, jó minőségű fotók, alaprajzok, online hirdetések szükségesek. Hasonlóan fontos, hogy az ingatlanos szakember kiválóan tudjon kommunikálni, ami igazán nagy jelentőségűvé az ártárgyalásnál válik, ahol sokszor az eladó és a vevő között közvetítőként kell helytállnia."Ingatlanosunktól azzal kapcsolatban is hasznos tanácsokat kaphatunk, hogy hogyan készítsük fel eladásra szánt lakásunkat az érdeklődők fogadására.Mennyire nehéz megtalálni a profi ingatlanost?„Az utóbbi időben egyre kevesebben jelentkeznek ingatlanközvetítőnek. Az OTP Ingatlanponthoz jelentkező pályázók egy része több éve a szakmában dolgozik, tudatosak és sikerorientáltak, rátermettek, nemcsak munkájuknak, hanem hivatásuknak is érzik az ingatlankereskedést. Nehezebb feladat a pályakezdők és a pályamódosítók bevonzása, mert sokan tartanak attól, hogy a havi fix munkabér helyett jutalékos rendszerben történik a díjazás. Fontos azonban, hogy akinek megvannak a képességei, hisz magában, továbbá kellő időt és energiát fektet a munkába, annak hamar jönnek az eredmények. Tulajdonképpen a jövedelemnek nincs felső határa, és ez óriási motiváció lehet. Ami talán a leginkább vonzóvá teszi az ingatlanos munkát, az a rugalmas időbeosztás – de egyben ez a legnagyobb veszélye is a szakmának. Az, hogy magunk oszthatjuk be az időnket, óriási szabadságot ad – a munka kötetlen, de ennek megvannak a hátulütői is. Ha valaki rosszul osztja be az idejét, könnyen eltelhetnek hetek, akár hónapok is úgy, hogy még semmi jövedelme nem keletkezett" – mondta el Németh Zoltán.A Jókai utcai ingatlaniroda az OTP-csoport tagjaként működik, amely megbízható, biztos hátteret jelent az ügyfelek és az értékesítők számára egyaránt. Az Ingatlanpont folyamatos, magas szintű képzést és karrierlehetőséget biztosít értékesítőinek, amihez kiemelkedő infrastrukturális feltételek párosulnak.Az OTP országos hálózatában megtalálható ingatlanokon túl az Olla Group saját beruházásában megvalósuló lakások kizárólagos értékesítését is végzik, ilyen például az épülő Rakpart22 társasház. Az iroda időszakosan hirdet felvételt; a jelenlegi munkalehetőségekről a +36-70/422-2959-es telefonszámon érdeklődhet.Összességében elmondható, hogy a hozzáértő ingatlanközvetítő – a piaci hatásoktól függetlenül – mindenképpen meg tud élni a szakmájából, hiszen ingatlanra mindig szükség lesz, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre többen bízzák profira ingatlanügyeiket.