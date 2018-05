Idén is folyni fog a csoki a téren

(X)

Évről évre egyre többen látogatnak ki a győri Édes Napokra. Az idei rendezvényen május 25–27. között több mint 40 kiállító népesíti be a Dunakapu teret. Csodás bonbonok, színes macaronok, csokis gyümölcsök, fánkok, csokiszökőkút várja az édes ízek szerelmeseit, emellett a legjobb streetfoodokat is megkóstolhatjuk a burgerektől a kürtős kalácson át a langallóig.A rendezvény fő támogatója, a Nemak idén először tematikus programokkal is készül: a fókuszban – az ízek mellett természetesen – az egészséges életmód áll majd. Aki némi ellentmondást érez az édességek és az egészség között, az téved: a Nemak és az Édes Napok a minőségi, igényes édességfogyasztást népszerűsíti, amelynek kultúrája szerencsére itthon is egyre magasabb szintű. Mind többen csodálkoznak rá az új ízekre, igényes desszertekre, fedezik fel a kézműves csokoládék mesés világát. A kínálatból most egy helyen kaphatunk ízelítőt, a legfinomabb italokkal kísérve; nem csoda, hogy tavaly sokan, köztük egész baráti társaságok a teljes délutánt a téren töltötték, dúskálva az ízekben és programokban…Mindhárom napon lesz fotósátor, nyereményjáték, gyerek ügyességi verseny. A programot a gasztroszínpad már megszokott főzőbemutatói mellett közös edzések és sportbemutatók színesítik, így akár jógaórával is kezdhetjük a napot, rákészülve az esti programokra. Az utóbbiak is garantált szórakozást ígérnek: fellép Péterfy Bori és a Love Band, az Exotic, Tóth Gabi, a buli pedig extra későig, 23 óráig tart!Igazi családi programnak ígérkezik tehát az Édes Napok – nem véletlen, hogy a Nemak Győr Kft. a rendezvény mellé állt. Az alumínium autóalkatrészek gyártásával foglalkozó nagyvállalat ugyanis – amely az elmúlt 25 évben együtt fejlődött a várossal – nemcsak Győr iparát erősíti, hanem a város életének is aktív résztvevője. A cél a sokszínű, élhető Győr, amelyhez a Nemak a helyi sportélet támogatása mellett olyan programok szponzorálásával is hozzájárul, mint a hétvégi Édes Napok.