Hús a ,,termőföldtől az asztalig"

Üzletek:

– Vásárcsarnok (emelet)

– Schlichter Üzletház (vidéki buszpályaudvar)

Egyre szélesebb az a vásárlói réteg, amely odafigyel arra, honnan származik az az étel, amely a család asztalára kerül. Nincs ez másképp a húsokkal sem, amelyek minőségét számos tényező befolyásolja, a többi között az, hogy mivel táplálkozott az állat, vagy milyen hozamfokozót, antibiotikumokat kapott.Aki szeretne biztos lenni benne, hogy egészséges és tápláló húst vásárol, annak érdemes betérnie a Széles Húsüzlet két győri üzletének valamelyikébe, hiszen a családi vállalkozás évek óta arra törekszik, hogy olyan helyről szerezze be a különböző húsféléket, ahol a termelők nemcsak nevelik, hanem a maguk termesztette takarmánnyal etetik és maguk dolgozzák is fel az állatokat. Például a sertéshúst, amely Kozicz Balázs kisigmándi termelőtől érkezik, vagy a Nyalkán nevelt biosertést, amely egyre népszerűbb az egészséges életmódot választók körében. A Taravis csirkéi is saját, hozamfokozótól, antibiotikumoktól és húsliszttől mentes takarmányon nevelkednek, ez jobb ízt és egészségesebb beltartalmat eredményez, mint az átlag csirkehúsé.„Tőlünk nyugatabbra sok helyen az egyes állatok származását is pontosan vissza lehet követni, akár a nagyobb áruházakban is, és akit érdekel, el is látogathat egy-egy gazdaságba, hogy megnézze, honnan származik a megvásárolt húsféle" – mondja Széles Zoltán, a Széles Húsüzlet tulajdonosa.A cégvezető nemcsak tudja, hanem rendszeresen ellenőrzi is, hogy hol és milyen körülmények között nevelkednek a hozzájuk kerülő állatok. Az üzlet egyik erősségét jelentő szürke marha például a Bakony szívében fekvő Csatárpusztáról kerül a Széles húsüzleteibe, ahol szabadtartásban, hatalmas legelőkön nevelkednek a nemes állatok, hogy a fiatal bikák különleges húsukkal gazdagítsák az igényes családok étrendjét. A szürke marha egyre népszerűbb, a hagyományos marhánál lágyabb íze miatt sokan keresik. Ahogy a kuriózumnak számító, a szürke marháéhoz hasonló ízű, de annál lágyabb hússzerkezetű bivalyt is, amely a Kiskunsági Nemzeti Parkból, Apajról érkezik.„Kezdetben sokan bizalmatlanok az újfajta, egészségesebb húsfélékkel szemben, de a minőség mindenkit meggyőz. Ennek köszönhető, hogy nagyon sok a törzsvásárlónk. A jót könnyű megszokni, én pedig csak olyan húst adok el, amit az édesanyámnak is jó szívvel odaadnék, legyen szó csirkéről, sertésről, vagy éppen marhahúsról" – mondja Széles Zoltán.