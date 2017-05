Hoppá!!! ,,FÜGGŐLEGES LIGETET" építenek Győrben!

ismét meglepte a győri ingatlanpiacot. A SZENT ANNA UDVAR 63 lakásos társasház számos különlegességet kínál. Az ökokoncepcióban szerepet kapott a tetőn elhelyezett napelemrendszer, a 400 m2-es belső parkosított udvar és az ott kialakításra kerülő „zöldhomlokzat". Az ötszintes épület falán elhelyezésre kerülő élő növényzettel igazi természetközeli élményt nyújtanak az otthonokhoz. A februárban indult értékesítést nagy érdeklődés kísérte, és kedvező volt a fogadtatása. Mára a lakások közel 90%-a elkelt, de jó hír, hogy a beruházók már a következő projektjüket készítik elő.Mi a siker kulcsa?, aügyvezetőjét kérdeztük. „Stílus és szenvedély" ‒ ami az ötletektől a teljes megvalósulásig kíséri munkánkat. A tervezésnél igyekszünk választ adni a kortárs városi élet igényeire, kihívásaira. A minőségi anyagokkal és a legkorszerűbb technológiával épülő lakások akár egyedileg is alakíthatóak. Így mindenki számára harmonikus életérzést biztosító, egyedi igényekhez igazodó otthonokká válnak.Győrben 10 éve meghatározói vagyunk a társasházi projekteknek, amelyek elnyerték a partnereink tetszését és bizalmát. Társasházaink emblematikus és különleges épületei Győr egyes városrészeinek, innováció és otthonosság jellemzi őket.elsősorban a saját projektjeinket mutatja be és kínálja az érdeklődőknek. Saját marketinges és értékesítési csapatunk tanácsadással, konzultációkkal segíti a vevőket a felmerülő kérdéseik megválaszolásában, igényeik megvalósításában egészen az otthonokba történő beköltözésig.tevékenysége kiterjed az intézményeknek, beruházóknak, termelő és kereskedelmi cégeknek nyújtott szolgáltatásokra is. Ingatlan- és építésügyi tapasztalattal rendelkező munkatársaink a tanácsadás mellett elvégzik a hatósági eljárási, építésügyi és engedélyeztetési eljárásokat. Számos megrendelőnknek sikerült a számukra leginkább megfelelő adottságokkal rendelkező telket felkutatni, és közreműködni a telekalakítási, illetve engedélyezési eljárásokban.A jövőt illetően nagy terveink vannak. Az alaptevékenységeink körének szélesítése mellett tovább kívánjuk bővíteni szolgáltatásainkat, és szeretnénk tovább hódolni szenvedélyünknek: minőségi és különleges otthonokat alkotni, hozzájárulva Győr fejlődéséhez, modern és vonzó arculatváltásához.Köszönjük az interjút, és sok sikert kívánunk a terveik megvalósításához! (X)