Hogyan építsd fel a vállalkozásod szervezetét - Vállalkozói kisokos, 3. rész

Győr, munkatársunktól

Összegzés:

Minden a jó kiválasztással kezdődik: mindig a megfelelő embert állítsd a megfelelő posztra, pontosan kommunikált célkitűzéssel, valamint eredményelvárással, továbbá egyértelmű és írásban rögzített feladatkörrel ellátva (erről a sorozat következő részében olvashatsz bővebben)! A kitűzött célok – akár vállalkozási, akár egyéni szinten – mindig nehezen leküzdhetők, de reálisan elérhetőek legyenek! Ne feledkezz meg a rendszeres és személyre szabott képzésről sem!

A sorozat első két részében a kezdeti lépésekhez – a vállalkozás megalapításához, továbbá a megfelelő ügyvéd, könyvelő és számlavezető bank kiválasztásához – adtunk tanácsokat. A mostani, harmadik részben javaslatokat nyújtunk a vállalkozás szervezetének kialakításához.A focihoz mindenki ért, avagy tízmillió szövetségi­ kapitány nem tévedhet A klasszikusnak számító Régi idők focija című filmben Minarik Ede szájából hangzik el a magyar filmtörténet egyik legendás mondata: Kell egy csapat! ...és csapatra nemcsak Minariknak, a mosodásnak van szüksége, hanem mindenkinek, aki sikeres vállalkozást szeretne üzemeltetni. A könnyebb megértés kedvéért a vállalkozást tekintsük egy focicsapatnak, és ahhoz hasonlóan építsük fel posztról posztra!Az edző, avagy a tulajdonosA vállalkozás tulajdonosa, célalkotója fejében született meg az a vízió, ami létrehozta a vállalkozás megalapításának gondolatát. Nagyon fontos, hogy ez a cél jól kommunikált legyen a vállalkozás ügyvezetője és – megfelelő szinten kezelve – a munkatársak felé is. Ha pedig még le is írják – lásd: célkitűzések –, az külön dicséretes.Végy egy jó kapust! – HR, személyzeti osztály Tudod, hogy miként kerülheted el a cégedben a személyzeti problémákat? Nagyon egyszerűen: ne vegyél fel alkalmatlan, oda nem illő embert! J Fölöttébb vicces – gondolhatod –, de honnan tudjam, hogy ki milyen, hiszen az állásinterjún mindenki a legjobb arcát mutatja. Ez így is van, de egy tapasztalt HR-es nagy eséllyel ki tudja szúrni és szűrni a neked megfelelő munkatársakat. A csapatod (vállalkozásod) egyik LEGFONTOSABB tagja a kapus, azaz a HR-es. Őt vedd fel először, ne a többi munkatársat! Ha pedig nem engedheted meg magadnak, hogy saját „kapusod" legyen a csapatodban, bízz meg külső szolgáltatót! Nem olcsó mulatság, de hidd el, megéri! Amúgy meg ki látott már kapus nélkül játszó csapatot?!Fontos a stabil, megbízható védelemHiába támadsz (értsd: termelsz, szolgáltatsz) magas színvonalon, megfelelő védelem nélkül nem fogsz sikert elérni. Látványos és örömteli sok gólt rúgni, de annál bosszantóbb még annál is többet kapva elbukni. A csapatod (vállalkozásod) védelmének stabilitása érdekében szükséges, hogy mindhárom poszton – könyvelés, pénzügy, kontrolling/minőségbiztosítás – jól képzett, megbízható játékosaid legyenek. A jól működő, megingathatatlan védelem nyugalmat, biztonságot kölcsönöz az egész csapatnak.Hatékony, kreatív középpályaÜgyvezetőként a pálya ezen részén fogsz a legtöbbet feltűnni, innen irányítod a csapatod. Ha tulajdonos is vagy egy személyben, akkor amolyan játékos-­edzőként funkcionálsz majd. Soha ne feledd: a Te teljesítményed, hozzáállásod, kreativitásod és etikai szinted határozza meg az egész vállalkozásét, ezért legyél példa valamennyi munkatársad számára!Ezt a csapatrészt erősíti még a beszerzés, a gyártás/szolgáltatás, a tervezés/fejlesztés. Valamennyi poszton nagy munkabírású, hatékony, ugyanakkor kreatív munkatársakra van szükség. Közhely, de igaz: a meccsek többnyire a középpályán dőlnek el.Eredményes csatársorA stabil védekezésen alapuló, hatékony és kreatív munkavégzés gyümölcsét a csatársor arathatja le. A támadóalakulatban a marketing, az értékesítés és a PR igazán látványos és eredményes játékot nyújthat, ha megfelelő képességekkel rendelkeznek. Nem minden támadásból lesz gól, de törekedj arra, hogy a kínálkozó helyzeteket jó arányban használd ki!A győztes taktika: - munkaköri leírások, egyéni célkitűzések Valamennyi játékosod számára elengedhetetlenül fontos, hogy tisztában legyen vele, pontosan mi a feladata, mi a tőle elvárt eredmény. Ha ezt érthetően, egyértelműen és lehetőleg írásban közlöd vele, sokkal jobban tud majd koncentrálni a saját tevékenységére – és ez magasabb teljesítményhez vezet.Edzés, felkészítés nélkül soha nem nyerhetsz Egy cégben az edzést és a felkészítést a munkatársak képzése jelenti. Gondoskodj a munkatársak személyre szabott, rendszeres és színvonalas képzéséről! Megfelelő oktatással nemcsak a szakmai tudásuk, de a személyiségük és a hozzáállásuk is fejleszthető.Egységben az erő – a csapat céljaiSokkal könnyebb a játékosaidat, azaz a munkatársaidat jobb teljesítményre bírni, motiválni, ha ők is tisztában vannak azzal, mi a közösen elérendő cél. Egyszerűen, érthetően és konkrétan határozd meg a vállalkozás elérendő célját/céljait! A célokat írd le, és tedd valamennyi munkatársad számára ismertté! Ha elértétek a célt, jutalmazd meg őket, ha pedig nem sikerült, közösen elemezzétek ki az esetleges hibákat!Kérdésed van? Olvasóink kérdéseit azcímre várjuk.A cikksorozat elkészítésében a győria partnerünk.