Hogyan csinálj 97%-os nyelvvizsgát egy hét után?

Ha motiváló a környezet, akkor gyerekkorban, illetve tinédzserkorban is hihetetlenül rövid idő alatt fejleszthető az idegen nyelvi beszédkészség. Valószínűleg ezért van az, hogy a leghatékonyabb nyelvtanulási módszerek gyakorlatra, mindennapos élethelyzetekre épülnek. A beszélgetés, egymás megismerése kelti fel leginkább a tinédzserek érdeklődését, és erre épül az Angloville nyelvi sziget módszertana is.Ilona 17 évesen vett részt az, ahol egy hetet töltött angol nyelvi környezetben itthon, Magyarországon. A program annyit lendített rajta, hogy már az azt követő héten egy 97%-os nyelvvizsga boldog tulajdonosa lett.„A tanárok sajnos nem nagyon szerettették meg velünk az angolt, nem igazán élveztük, hogy új nyelvet tanulunk „ – mondja Ilona, aki már óvodában egy előkészítő csoportba járt, és az általános iskolától kezdve rendszeresen járt angolra.Szerinte: „Az iskolai nyelvoktatással alapvetően az a baj, hogy túl sokat vesszük a tankönyvet. Persze fontos a nyelvtan is, hogy tudjuk, mit hogyan kell használni, de szinte sosem beszélgetünk, vagy ha mégis, akkor azt is leginkább magyarul."

A legtöbb diák itthon valóban még mindig a frontális oktatást tapasztalja, ahol egy tanár áll szemben a diákokkal, és az interakció nagyrészt egyirányú. Ilona is azt tapasztalja, hogy „szóbeli megnyilvánulásra csak akkor van lehetőség, amikor kötelező felelésre kerül sor. Ilyenkor egy adott témát kell megtanulni, kiállni, elmondani, és ennyi".Ilona, a legtöbb hazai középiskoláshoz hasonlóan, még nem töltött időt anyanyelvi környezetben. „Az iskolában általában 15 fős csoportokra voltunk felosztva, és mindig magyar angoltanárunk volt, anyanyelvihez sosem volt szerencsénk."Azután, 17 évesen, részt vett az Angloville egyik, ahol egy hetet töltött angol nyelvi környezetben itt, Magyarországon. A program annyit lendített rajta, hogy már az azt követő héten egy nyelvvizsga boldog tulajdonosa lett, és most azt tervezi, hogy bejárja a világot, és további nyelveket hódít meg.„Az Angloville-ben nagyon élveztem, hogy nem tankönyvből tanultunk például arról, hogyan kell szenvedő szerkezetet alkotni, hanem a kötetlen beszélgetések során fejlődött a tudásunk. A tábor során rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtam, és az ott eltöltött hét igazán meghozta a kedvemet a nyelvtanuláshoz. A későbbiekben szívesen tanulnék más nyelveket is, például spanyolt vagy franciát."

A legtöbb diák többévnyi tanulás után már igen komoly nyelvtudásra tesz szert. A baj csak az, hogy ez a tudás leginkább passzív, éles helyzetben nem vagy csak nehezen jön elő. A klasszikus nyelvórákon ugyanis hibázni valami rossz, kerülendő dolog. Éppen ezért a legtöbben félnek, és inkább kerülik, hogy meg kelljen szólalniuk. „Először egy kicsit... na jó, nagyon féltem, hogy majd angolul kell beszélnem. Azt hittem, hogy a táborban is klasszikus tanár-diák kapcsolat lesz, de szerencsére nem így volt. Nagyon gyorsan leomlott az a nagy gát, hogy azt gondolom, nem tudok megszólalni angolul, és előjött az összes nyelvtani szabály. De ha éppen nem jutott valami eszembe, akkor a mentorok inkább kijavítottak és segítettek. Egyáltalán nem volt probléma, ha valamit rosszul mondtam, és nem kaptam egyest sem, amiért nem tudtam valamit."Az Angloville nyelvi szigeten alkalmazott módszer, a „nyelvi bemerítés" lényege, hogy a résztvevők valódi anyanyelvi környezetbe kerülnek, ahol egy-két héten át különböző országokból érkező angol anyanyelvű mentorokkal együtt töltik az időt. Ez a fajta kötetlen, élményalapú tanulás szinte észrevétlenül, mégis óriási fejlődést hoz a beszédkészségben, beszédértésben, az aktív kommunikációs készségben. „Már az elején nagyjából értettem, amit az anyanyelviek mondtak, és ők is megértettek engem, így már az első nap végére eltűnt a félelmem, és határozottan jobban éreztem magam," – mondja Ilona. „Ugyanolyan témákról beszélgettünk az anyanyelvi mentorokkal, mint amikről magyarul is szoktam a kortársaimmal. A végén pedig alig akartam hazamenni. Jó lett volna még egy hét vagy akár több is…"

Az Angloville nyelvi sziget egy egyedülálló „nyelvi bemerítéses" program, melynek során a résztvevők különböző angolszász országokból érkező anyanyelvi mentorokkal töltenek el egy vagy több hetet. A felnőtteknek, kamaszoknak vagy gyerekeknek szóló táborokban egész nap egyéni, illetve páros gyakorlati kommunikáció zajlik, így sikeresen leküzdhetők a nyelvi korlátok, és óriási előrelépés érhető el a folyékony és magabiztos angol beszédkészség megszerzésében. Ilona az Angloville egyhetes Junior táborában vett részt.

Az Angloville táborában minden két magyar diákra jut egy angolszász mentor, így teljesen természetes, hogy reggeltől estig mindenki angolul beszél. Ráadásul az idő nagy részében páros vagy egyéni beszélgetések zajlanak, és ezek során lehet a legtöbbet fejlődni. „Azokat a foglalkozásokat éreztem a leghasznosabbnak, amikor ketten beszélgettünk egy anyanyelvi mentorral. Nem volt ott senki más, és ezért nem történhetett az, hogy hallgattam, és csak néha szólaltam meg, hanem folyamatosan beszélnem kellett," – meséli Ilona saját tapasztalatait.Ennek köszönhetően már egy hét után könnyedén és magabiztosan beszélnek a résztvevők, és nem ritka az olyan gyors siker, mint amit Ilona is átélt: „A tábor után egy héttel mentem el középfokú TELC nyelvvizsgát tenni, és a szóbeli rész 97%-os lett."Ilonának, saját elmondása szerint, azóta már németül is sokkal jobban megy az aktív kommunikáció, annak ellenére, hogy előtte mindig úgy érezte, ez nem tartozik az erősségei közé. „A tábornak köszönhetően sikerült leküzdenem a stresszt, így a bizonytalanság, hogy meg merjek-e szólalni, már a múlté, nyelvtől függetlenül."Ilona jövőre megy egyetemre, ahonnan szeretne majd az Erasmus-program keretein belül külföldre is kimenni tanulni. „Gazdasági informatika szakra jelentkeztem, és ott elengedhetetlen az angolnyelv-tudás, ha lépést akarok tartani a legújabb irányzatokkal" – mondja, de az angoltudás immár nem lesz számára probléma.