Hogyan alapíts vállalkozást? - Vállalkozói kisokos, 1. rész

Ha tudni akarod az utat, azokat kérdezd, akik visszafelé jönnek.

(Kínai közmondás)

Összegzés:

Legyen egy jó ötleted és erős szándékod! Legyen egy határozott elérendő célod, és erről egy ideális kép a fejedben. Előzetesen tájékozódj, mérd fel a leendő vállalkozásod környezetét, és tervezd meg, írd le az első lépéseidet. Ezt követően keresd fel azokat a szakembereket – adótanácsadó, könyvelő, ügyvéd –, akikre a későbbiekben a vállalkozásod gazdasági és jogi ügyeit bízni fogod. Hogy őket hogyan tudod megtalálni és kiválasztani, arról a cikksorozat következő részében fogunk szót ejteni.

Kényszervállalkozást szándékozol indítani, mert megszűnt a munkahelyed? Vagy megszületett a fejedben a Nagy Ötlet? Netán a jelenlegi munkahelyeden kiszerveznek egy tevékenységet, amit el szeretnél látni? A megvalósítás szempontjából tulajdonképpen mindegy, milyen indíttatású a vállalkozásalapítás, a lényeg a szándék: annak kell erősnek és megingathatatlannak lenni.A tervezett tevékenység tekintetében ugyanakkor nem árt tüzetesen feltérképezni a piacot, amely első körben a létrehozandó vállalkozás közvetlen piaci és földrajzi környezetét jelenti. Ma már az internet segítségével könnyebben képbe hozhatjuk magunkat a leendő piaci versenytársakat illetően.Csapatban dolgozni nagyszerű érzés, és nyilván egyszerűbb is a feladatokat megosztani, mint mindent egyedül elvégezni. A tulajdonosi részesedés, az üzletrész birtoklása azonban komoly problémákat vethet fel a későbbiekben, ezért javaslom, ha valakivel/valakikkel közösen szeretnél vállalkozást alapítani, még azelőtt beszéljétek meg a közösködés valamennyi feltételét, mielőtt belevágnátok. Ez az egyik legfontosabb lépés, mégis sokan kihagyják, mondván, hogy milyen kellemetlen egy családtaggal vagy baráttal erről beszélni. Hatalmas hiba, ne kövesd el!Semmiképpen ne Rántotthús Bt. vagy Kisüsti Kft., hacsak nem az élelmiszeriparban vagy a vendéglátásban látod a jövődet. Legyen könnyen megjegyezhető és mindenki számára egyértelműen kiejthető. Ha a vállalkozási tevékenység szorosan a személyedhez kötődik, utalhat a nevedre is. Amennyiben szeretnél nem magyar ajkú vevőkkel is kapcsolatba kerülni, ügyelj arra, hogy a vállalkozásod neve „külföldiül" is kiejthető legyen. Nem szükséges valamennyi nyelven elpróbálni (bár biztosan jó móka), elegendő az üzleti életben leghasználatosabb angol nyelvre korlátozni a fej- és nyelvtörést.Erre egyszerű a válasz: ahol a vállalkozás valójában tevékenykedik, vagy ahol a tulajdonos érdekeltséggel (ingatlantulajdon vagy bérlemény) rendelkezik. Fontos elvárás, hogy a vállalkozás a székhelyén megtalálható legyen, továbbá hogy a székhelyét cégtáblával jelölje meg. Célszerű és kívánatos a postai küldemények átvételéről folyamatosan gondoskodni.Egyéni vállalkozás, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság? Ez kevésbé függ attól, hogy milyen vállalkozási tevékenységet fogsz végezni, sokkal inkább szempont lehet a remélt árbevétel, illetve az ehhez kapcsolódó személyes anyagi felelősség mértéke. Az egyéni vállalkozó és a betéti társaság beltagja a teljes vagyonával felel a vállalkozás kötelezettségeiért (korlátlan felelősség), míg a kft. és a részvénytársaság esetében ez a felelősség korlátozott mértékű. Az üzleti környezeted is jóval komolyabban fog venni, ha nem egyéni vállalkozóként vagy betéti társaságként működsz, hanem kft. vagy részvénytársaság formában. Javaslatunk a kft. alapítása, mert a napi működtetése jóval egyszerűbb, mint a részvénytársaságé.Kötelező alaptőke, törzstőke, vagyoni betét a társas vállalkozásoknál fordul elő, ez cégformától függően a minimális összegtől (bt.) 3 millió (kft.), 5 millió (zrt.), 20 millió (nyrt.) forintig terjedhet. Nem szükséges a teljes összeget pénzbeli hozzájárulásként teljesíteni, lehetséges eszközöket is és immateriális javakat is „bevinni" a cégbe, de erről előzetesen mindenképpen egyeztess egy adótanácsadóval, könyvelővel, ügyvéddel. (Tudom, hogy pénzbe kerül a tanácsadás, de hidd el, megéri!) Fontos információ, hogy a rendelkezésre bocsátott tőke a vállalkozás működéséhez felhasználható.Általános szabályok szerinti adózás? Alanyi adómentesség? Tárgyi adómentesség? KATA? KIVA? EVA? Mielőtt az interneten olvasgatva teljesen belekeverednél, vagy a haverok vagy a fodrászod megmondaná a tutit, javaslom, hogy keress fel egy adótanácsadót, könyvelőt, ügyvédet, mert számos körülmény befolyásolhatja az optimális adózási mód kiválasztását. Egy jobb tanácsadó óradíja kb. 30 ezer Ft, ne ezt a költséget spórold meg! A jól kiválasztott adózási mód már az első hónapban visszahozhatja neked ezt a „befektetést".Kérdésed van? Olvasónk kérdéseit azcímre várjuk.A cikksorozat elkészítésében a győri. a partnerünk.