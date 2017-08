Hitelfelvétel - okosan!

Zsoldos Zsuzsanna, Retail régióvezető



Mindenekelőtt azt kell figyelembe venni, hogy akár évtizedekre is előre kell terveznünk, ezért fontos, hogy körültekintőek és tudatosak legyünk. Mérlegelnünk kell, hogy a családunk költségvetése mekkora törlesztőrészletet enged meg, hiszen az évek során a háztartásunk bevételei és kiadásai is jelentősen megváltozhatnak. Mielőtt felkeressük a kiválasztott hitelintézetet, gyűjtsük össze azokat az információkat, amiket az ajánlatkérés során bekérhetnek! Lakásvásárlás esetén például a megvásárolni kívánt ingatlan vételárát, a rendelkezésre álló önerőnk nagyságát és a jövedelmi helyzetünkkel kapcsolatos információkat.Mi atörekszünk arra, hogy minden helyzetre személyre szabott megoldást kínáljunk. Amennyiben ügyfeleink egy ingatlan megvásárlása vagy építése mellett döntenek, a „klasszikus"ajánljuk. Az önerő ebben az esetben általában megtakarítás, azonban ha a családban van további fedezetként bevonható ingatlan, az is beszámításra kerülhet. Azoknak, akik egy régi álmukat szeretnék megvalósítani, otthonukat korszerűsíteni, berendezni, vagy éppen a meglévő hiteleiket kívánják egy kedvezőbb konstrukcióval kiváltani,kínáljuk. Emellett egyedi termékskálánkkal amagyarok részére is lehetővé tesszük pénzügyeik átlátható és kényelmes ügyintézését.Így igaz, éppen ezért azt is végig kell gondolni, mit tudunk vállalni a kedvezményekért cserébe. Jellemző példa, hogy különböző kamatkedvezményeket érhetünk el, ha jövedelmünk a hitelt nyújtó bankhoz érkezik. De vannak induló banki költségek nélkül is igényelhető hitelek. Sőt, a bank a folyósítást követően akár az értékbecslési és a közjegyzői díjat is jóváírhatja. Ilyen kedvezmények ais elérhetőek. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a saját háztartás néha meglepetéseket is tartogat. Amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik, érdemes ezekre a váratlan kiadásokra felkészülni, és a hitel mellé megtakarítást is indítani.Mindegy, hogy álmai otthonát szeretné megvásárolni vagy a családi fészket korszerűsíteni, amindig számíthat!