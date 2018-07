Házastársból adóstárs - a közös családi vagyon veszélyei

(x)

Magyarországon sokan azért ódzkodnak a házassági vagyonjogi szerződés megkötésétől, mert a bizalmatlanság jelének tekintik. Holott ez a megállapodás nemcsak válás esetén jöhet jól, hanem bizonyos esetekben megóvhatja a családi kasszát. A szerződéskötéskor ugyanis a házastársaknak lehetőségük van adósságaik elkülönítéséreamivel számos kockázattól, így egy vállalkozás csődjének, egy nem fizetett hitel vagy károkozás következményeinek terheitől is megkímélhetik a párjukat.Sok vállalkozás finanszírozza hitelből a beruházásait, amivel nincs is gond mindaddig, amíg jól működik a cég, és minden további nélkül kigazdálkodhatók a törlesztőrészletek. De ha bármilyen oknál fogva lejtőre kerül az üzlet, az a vállalkozó családját is érintheti, ha nincs elkülönítve a házastársak vagyona. Előfordulhat például, hogy a férj vállalkozásának hitelezője nemfizetés esetén a család által közösen használt vagyontárgyakra is végrehajtási eljárást kezdeményezhet. Az sem ritka, hogy csak egy családi tragédia – a vállalkozó halála – kapcsán értesül a házastárs arról, mekkora adósságot kellene rendeznie a férje után. Kevesen tudják, hogy egyértelműen el lehet különíteni a házastársak vagyonát abból a célból, hogy a csőd következményeit ne kelljen a másik félnek is viselnie.Egy házassági vagyonjogi szerződéssel sok kellemetlenségtől megkímélhetjük a házastársunkat. Fontos azonban, hogy csak a jövőre nézve rendezhetjük benne vagyoni viszonyainkat, a múltra nézve már nem. Érdemes lehet a szerződésben rögzíteni azt is, hogy az egyikük által felvett hitel nem terhelheti a másik házastárs vagyonát. A házassági vagyonjogi szerződés emellett olyan esetben is segítség lehet, ha például az egyik fél nagy összegű kárt okoz a munkahelyén vagy közlekedés közben, amiért teljes vagyonával kellene helytállnia.A házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták a felek. Lényeges az is, hogy a vagyonjogi szerződést be kell jegyeztetni a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásába ahhoz, hogy szükség esetén – például a hitelezők felé is – hivatkozni lehessen rá. Ennek érdekében mindenképpen közjegyzőhöz kell fordulnunk. A vagyonjogi szerződés nyilvántartásba történő bejegyzése iránt a házastársak bármelyikük lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti közjegyzőt felkereshetik.