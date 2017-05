Harlem Globetrotters - Magyarországon turnézik a világ leghíresebb kosárlabdashow-együttese!

A magyarországi turné állomásai:

2017. május 26. (péntek) 19 óra – Veszprém, Veszprém Aréna2017. május 27. (szombat) 19 óra – Szeged, Városi Sportcsarnok2017. május 28. (vasárnap) 19 óra – Debrecen, Főnix Csarnok

A Harlem Globetrotters a világ leghíresebb kosárlabdashow-együttese: az NBA-partner csapat évente több mint 300 mérkőzést játszik, és az esetek 98 százalékában nyerni szokott. A világ 90 éve csodálhatja az elképesztő zsákolások és fantasztikus trükkök mestereit, akik 2017-es világkörüli turnéjuk keretében érkeznek hazánkba:, 26-án Veszprémben, 27-én Szegeden és 28-án Debrecenben kápráztatják el a kosárlabda szerelmeseit.A csapat 1926-ban még Savoy Big Five néven alakult, de röviddel utána kosárlabdarajongó menedzserük neve mellett már mint Globtrotters játszották mérkőzéseiket. 1930-ban vették fel a Harlem New York Globetrotters nevet azzal a szándékkal, hogy a fekete kultúra mekkájának számító Harlem majd további hírnevet biztosít a fekete játékosoknak. A legenda szerint ekkoriban jelent meg a humor is a játékukban. Egy alkalommal már 112:5-re vezettek ellenfelükkel szemben, amikor bohóckodni kezdtek a pályán. A meccsel együtt a közönség szívét is megnyerték, akik nagy üdvrivalgással jutalmazták a vicces játékot. Ettől fogva minden alkalommal, amint jól álltak a pontokkal, rögtön mókamesterekké vedlettek. 1948-ban egy álom vált valóra, amikor a Harlem Globetrotters 18 ezer néző előtt a chicagói stadionban 61:59-re megverte a bajnok Minnesota Lakerst. A mérkőzés a szakmai megmérettetésen túl azért is volt sorsdöntő, mert a csupa fehér játékosokból álló Lakerst győzték le egy olyan korban, amikor a faji megkülönböztetés még mindennapos volt. A csapat szinte szárnyakat kapott, s pályájuk hírnevükkel együtt egyenes nyílként száguldott felfelé: az 1948-as győzelmüket egy évvel később újra megerősítették a Lakers ellen, s 113 zsinórban megnyert meccsel bizonyították, hogy ők a világ egyik legjobb csapata.

A 9 új Guinness-világrekord



A Harlem Globetrotters az 1950-es évektől végleg a szórakoztatóiparra váltott a hagyományos spotról. Eleget téve „Világutazók" nevüknek is, az amerikai turnék után átlépték az Atlanti-óceánt, hogy Portugáliában, Svájcban, Angliában, Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Marokkóban és Algériában játszanak. Nem váratott sokat magára az első dél-amerikai turné sem, amelynek legmeghatóbb pillanata az az 50.000-es biztató tömeg volt, akik Rio de Janeiróban fogadták a csapatot; majd Berlinben, az Olimpiai Stadionban több mint 75.000 ember volt kíváncsi a Harlem játékára. A kiélezett hidegháborús hangulatban az esemény egyik meghitt pillanataként a mérkőzés előtt egy helikopter szállt le a pályára, amelyből az 1948-as olimpia hőse, Jesse Owens lépett ki ‒ a közönség 15 perces vastapssal köszöntötte. Róma mellett, a Castel Gandolfóban pedig nem másnak, mint XII. Pius pápának adtak privát meccset.Történetük messze túlmutat egy sikersztorin. Reklámszerződések, televíziós és filmszerepeik nyomán csillagjuk mára ott virít a Hollywood Boulewardon. Tiszteletbeli tagjaik közt szerepel Bob Hope, Kareem Abdul-Jabbar, Whoopi Goldberg, Nelson Mandela vagy II. János Pál pápa is. 90 éves pályafutásuk átvezet minket a legnehezebb évtizedeken, túl a sportok iránti rajongáson, a szórakoztatáséhségen, és a kosárlabda mítoszán keresztül az amerikai társadalomtörténet szerves részévé vált. 1985-ben a Smithsonian Intézet az amerikai Társadalomtörténeti Múzeumban szervezett Harlem Kiállításán nem csupán a legendás csapat pályafutását és sikereit mutatta be, hanem azt is, hogyan segített lerombolni a kulturális és faji előítéleteket néhány magas, fekete srác a kosárlabdával.

A hivatásos játékosokból álló, feltűnően egyedi játékot játszó Harlem Globetrotters népszerűsége máig töretlen. Műsoruk ötvözi a cirkusz, a színház és a komédia eszközeit a sporttal. Fennállásuk óta a világ 122 országában több mint húszezerszer tartottak bemutatókat, több pápát, elnököt, királynőt és királyt kápráztattak el tehetségükkel. 2016 novemberében pedig a csapat öt tagja ‒ egyetlen nap alatt ‒ kilenc új Guinness-világrekordot állított fel.A kosárlabda zsonglőrei tavasszal a magyar közönséget is elvarázsolják. Hihetetlen zsákolások, elképesztő csapatjáték és fantasztikus trükkök szemtanúi lehetünk 2017. május 25-én Győrben, 26-án Veszprémben, 27-én Szegeden és 28-án Debrecenben. (X)