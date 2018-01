Hamarosan épülnek az Amadé házak Győr belvárosában

Lakásvásárlás során mely szempontok a legfontosabbak az Ön számára? A kedvező fekvés és az élhető terek? Az épület műszaki tartalma és a kivitelezés minősége? Az alacsony rezsi és üzemeltetési költségek, értéktartósság? Befektetési, kiadási lehetőség? Az Amadé házakkal nem kell választania!E három tényező teszi lehetővé, hogy Győr nyüzsgő belvárosában a saját zöldterülettel és mélygarázzsal rendelkező épületegyüttes jó befektetést és szerethető otthont nyújtson.Aztervezésénél már a kor elvárásainak maximálisan megfelelő technológiákat hívták segítségül. A kiváló hőszigetelésnek, a fokozottan hő- és hangszigetelő ablakoknak, a padlófűtéses kialakításnak köszönhetően a lakások komfortosak, rezsiköltségük alacsony. A teljes, magas színvonalú életminőséghez a központi hővisszanyerős szellőztetés is hozzájárul, amely ablaknyitás nélkül, mindig tisztított friss levegőt juttat a helyiségekbe, ráadásul klímaként vagy fűtésrásegítésként is funkcionál. A hővisszanyerős szellőztetőrendszer a rezsiköltségek csökkentéséhez is hozzájárul.Az Amadé a befektetőknek is remek megoldásokat kínál. Az épületegyüttesben korszerű irodákat alakítanak ki, valamint Győrben egyedülállósegítik a befektetési lakástulajdonosokat. Megvásárolt lakását albérletbe adná? Igény esetén az Amadé a teljes ügyintézés terhét leveszi a vállairól a megfelelő albérlő felkutatásától az albérlet díjának beszedésén át, egészen a lakás felügyeletéig és karbantartásáig bezárólag. Manapság kevés az ilyen kényelmes és biztonságos befektetés!„Az Amadé házakat élhető terekkel és kifogástalan műszaki tartalommal terveztük, de a beruházás minőségén felül szolgáltatásainkkal is szeretnénk az itt lakók életét még komfortosabbá tenni. Egyik legerősebb érvünk az Amadé mellett az, hogy a műszaki beruházást követően sem hagyjuk magára az épületet. Az Amadé fog helyet adni saját irodánknak, ahonnan az épületegyüttes működését fogjuk felügyelni. Ellátjuk a közös képviseletet, megszervezzük a takarítást, a kertgondozást, a karbantartást, együtt élünk az épülettel és az Amadé lakóival. Az Amadé épületek állapota, tisztasága és pozitív légköre a saját érdekünk is." – foglalta össze az Amadé házak erősségét Bodor Gergő, az Amadé Projekt Kft. vezetője.

Ingatlanbefektetést vagy kényelmes és modern új otthont keres? Keressen minket, ismerje meg egy személyes beszélgetés keretében az Amadé házak koncepcióját!

Tanácsadóink állak rendelkezésére!

www.amadegyor.hu

Telefonszám: +36 20 433 0831, +36 30 216 5563

E-mail cím: info@amadegyor.hu Telefonszám: +36 20 433 0831, +36 30 216 5563E-mail cím:

(X)

Normál körülmények között egy felnőtt embernek 30 m3 az ideális friss levegő igénye. Ehhez óránként kellene szellőztetnünk, ami nehezen kivitelezhető, ráadásul a szellőztetés során jelentős mennyiségű hőveszteséggel is számolnunk kell. A modern épületekben (amilyen az Amadé házak is) már beépített gépi szellőztetőrendszerek üzemelnek, melyek folyamatosan friss levegőt biztosítanak, ráadásul nagyban csökkentik a hőveszteséget, így alacsonyan tartva a rezsiköltséget.