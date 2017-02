Halomdomb Lakópark: igazi kertváros, kompromisszumok nélkül

Már zajlanak a földmunkák és a közművesítés Győr-Ménfőcsanak határában, ahol hamarosan egy új lakóparkban lelhetnek otthonra a családok. Különlegessége, hogy – Győrben egyedüliként az új lakóparkok között – teljes egészében családi házas övezetben épül, így a lakóknak nem kell attól félniük, hogy a szomszédjukban váratlanul felépül egy négyemeletes társasház, tönkretéve a családias hangulatot...A helyszín ideális, hiszen a győri belváros autóval tíz perc alatt megközelíthető, a tömegközlekedés remekül kiépített – a buszmegálló mindössze 300 méterre található –, a városrészben üzletek, posta, iskola, óvoda szolgálja az ott lakókat. Igazi nyugalmas, kertvárosi hangulat várja a beköltözőket, s mivel a lakópark zsákutcában épül, a gyerekek is biztonságosan közlekedhetnek, játszhatnak.A Halomdomb Lakópark 700-1100 mnagyságú telkei élhető, kényelmes életteret kínálnak a 2 szoba-nappalis ikerházaktól az akár 5 szoba-nappalis, teraszos, dupla garázsos családi házakig. A lakóparkban kizárólag családi és ikerházak épülnek, amelyek teljes kivitelezés mellett vásárolhatók meg szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotban. A beruházó-kivitelező a tervezéstől egészen a kulcsok átadásáig kíséri a vásárlókat, levéve az építkezés, a szakemberek utáni szaladgálás gondját a leendő lakók válláról.Rugalmas szakembergárda garantálja az egyedi igények megvalósítását, igény szerint belsőépítészi-lakberendezői segítséget is nyújtva. A rövid beköltözési határidővel leköthető felépülő házak jól átgondolt, kényelmes kialakításúak, melyekre természetesen a CSOK is igénybe vehető.A kivitelezés minőségére garancia a lakópark mögött álló két nagy múltú, tőkeerős cég: a BNF építőanyag-kereskedés (a HUFBAU Csoport tagja) és a BJB-System Kft., amely hét éve van jelen a győri ingatlanpiacon számos sikeres családi és társasházas projekttel a háta mögött.Az értékesítés a napokban kezdődik, s az első vásárlók akár már karácsonykor beköltözhetnek álomotthonukba. A teljes lakópark várhatóan 2018 végére készül el.További információ:(X)