Ha sportos és lendületes kerékpárt keresel, válassz egy Kellyst!

A Kellys egy erős, széles típusválasztékot kínáló gyártó, így kínálatában megtalálható szinte a teljes kerékpártípus-választék, de igazán kiemelt kínálatot MTB és cross tracking kerékpárokból kínál.Magyarországon jelenleg a cross tracking kerékpárokból adják el a legtöbbet, ez annak is köszönhető, hogy az MTB kerékpárokkal szemben a cross tarckingek, komfortosabb, kényelmesebb utazási élményt biztosítanak a váz ergonómiájának és a kormány kialakításának köszönhetően. Ezáltal egy igen széleskörűen használható kerékpártípus, legyen szó rövidebb városi használatról vagy hosszabb kerékpáros kirándulásról, a cross tracking megfelelő választás.A Kellys családbarát márka, mivel gyermekkerékpárok tekintetében igen széles kínálatot biztosít, gyermekkerékpárjai igen magas minőségük mellett igazán szép megjelenésűek, szemkápráztató, széles színválasztékban elérhetők. Ezáltal bátran ajánljuk a Kellyst családi, baráti hosszabb-rövidebb kerékpározáshoz egyaránt.A Kellys a hagyományos pedálos gyermekkerékpárok mellett széles választékban gyárt pedál nélküli, úgynevezett gyermek futóbicikliket is, amivel a kerékpározás jóval gyorsabban és könnyebben elsajátítható a legkisebbek számára is.A Kellys minőségét mi sem bizonyítja jobban, hogy az általa gyártott kerékpárokra a kötelező 1 éves garancia mellé további 4 év vázgaranciát is biztosít.Népszerűségét a minőség mellett annak is köszönheti ez a kerékpármárka, hogy nagy hangsúlyt fektet egyéb kiegészítők fejlesztésére is, így nagyon széles választékot kínál sárvédőből, nyergekből, csengőből, csomagtartóból, hogy vásárlóik egyedi igényeiknek megfelelően szerelhessék fel vele új kerékpárjukat.A kerékpárosok körében tovább emeli a márka keresettségét, hogy nagyon jó ár-érték arányúis megtalálható a Kellys kínálatában. Testhezálló komfortos lélegző mezek hátsó zsebekkel, betéttel ellátott kerékpáros nadrágok a hosszabb utakra, a maximális kényelem érdekében. Minden stílus elérhető náluk a túrakerékpáros ruházattól egészen a versenykerékpáros ruházatig, a kerékpárokkal azonos magas minőségben, igen kedvező áron, mivel a kereskedők a kerékpáros ruházatot közvetlenül a gyártótól szerzik be további közvetítői költségek nélkül.A Berguson ajánlásával bátran mondhatjuk, ha igazi kerékpár fun vagy és egy megbízható, esztétikus és minőségi kerékpárt keresel magad vagy gyermeked számára, a Kellys lesz a megfelelő választás számodra. Dinamikus, sportos és megbízható márka, folyamatos alkatrészellátással, széles kiegészítő- és kerékpáros ruházati kínálattal.