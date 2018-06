Ha már az Adrián nyaral, vitorlázzon egyet!

A vitorlástanfolyamokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseiddel keress minket bizalommal az alábbi elérhetőségeinken:

Füredyacht Kft.

Információ | 06-30-999-3229

www.furedyacht.hu



További információért kattintson Információ | 06-30-999-3229

(x)

A horvát tengerpart népszerűsége évtizedek óta töretlen. Nem csoda, hiszen az apró szigetek sokasága, a tengerpart és a víz lenyűgöző szépsége megunhatatlan látványt nyújt. A magyarok által is kedvelt nyaralóhelyek számtalan szolgáltatással készülnek a turistaszezonra, a kikötők csúcsra járatott hajókkal üzemelnek. A vízi sportok szerelmesei kedvükre lubickolhatnak az élvezetekben, a vitorlások is garantáltan megtalálják számításukat, főleg, ha már rutinosnak számítanak ebben a sportban. Itt ugyanis már nincs idő a hajókezelésen gondolkodni.- Ezért is hasznos, ha az egyhetes tengeri vitorlástanfolyamot elvégzik azok, akik a családi nyaralást vitorlázással megspékelve tervezik az Adrián - mondja Sarang Lajos, a Füredyacht Charter és Oktatóközpont tulajdonosa.Tengeri vitorlásképzésük kiemelkedően nagy hangsúlyt fektet a tengeri vízi jártasság megszerzésére. A tanfolyamon élesben sajátítható el a tengeri vitorlázáshoz szükséges speciális tudás, a tengeri navigáció elmélete és gyakorlata, manőverek begyakorlása. A képzésen léptékkörző és vonalzó segítségével tengeri koordináták és iránylatok szerkesztése a feladat, amivel a gyakorlatban a hajó pozícióját, irányát és sebességét lehet meghatározni.A belvízi sport- és kedvtelési célú vitorlás kishajóvezetői képesítés nemzetközi érvényű, a világ összes belvizén jogosít vitorláshajó vezetésére. Ha ezzel a képesítéssel vezetjük vitorlásunkat, a hajótest hossza a 20 métert nem érheti el és a szállítható személyek száma nem haladhatja meg a 12 főt. A nemzetközi tengeri képesítés követelménye a belvízi jogosítvány megléte. A tengeri vitorlástanfolyamon lehetőség van a 12 tmf-es nemzetközi tengeri képesítés megszerzésére is.Bár a vitorlázás kortalan, a tanfolyamokra leggyakrabban a 20-40 év körüliek jelentkeznek, de nem ritka az e fölötti korosztály sem. Sarang Lajos szerint a tengeri vitorlázás kifejezetten azoknak ajánlott, akik szeretik a nagy tereket és az ebből adódó lehetőségeket, a kalandokat, a gyönyörű tájat és rendelkeznek a tengeri hajózáshoz szükséges rutinnal. Az élményt adó, remek időtöltéshez ugyanis ez elengedhetetlen.A Füredyacht felkészült és tapasztalt oktatócsapattal hirdeti képzéseit, de flottájukkal azokat is várják, akik önállóan szeretnének hajót bérelni.