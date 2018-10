Győrben is nagyon ott van a Dorko!

Fotó: Novák Eszter- Dorko

Október 19-én, pénteken Győrben is megnyitotta kapuit az első Dorko márkabolt az Árkád bevásárlóközpontban. Ráadásul, az üzletnyitó rendezvénnyel nemcsak a magyar márka rajongóinak kedveztek, de a hip hop fanoknak is, mivel a store opening partyt egy MisshMusic közönségtalálkozóval is egybekötötték.A választás nem véletlenül esett a hazai rapperre, hiszen a Dorko vele együttműködve dobta piacra legújabb kapszulakollekcióját. A kollaboráció keretein belül megalkotott darabok az üzletnyitón debütáltak, ahol a vásárlók rögtön dedikáltathatták is DRK X MisshMusic pulcsijaikat.A közönségtalálkozón felül a Dorko csapat további meglepetéssel is készült az eseményre: az első 30 vendég 5000 Ft értékű vásárlási utalványt kapott, míg a később érkezőket DJ Nyicash hozta hangulatba.