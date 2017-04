Gimex: pályakezdőből vezető

Csonka Szabolcs, a befogástechnika üzletág vezetője

A győri Gimex-Hidraulika Kft. két fő tevékenységben, a munka­darab-befogástechnikában, ill. a hidraulikában szerzett nevet és jelentős piacot az elmúlt húsz évben. Egyszemélyes vállalkozásként indult, ma pedig már 25 alkalmazottal működik, éves egymilliárd forintos forgalmat bonyolítva, továbbá két Business Super­brands- és egy Magyar Brands-díjat is a magáénak mondhat.Az elmúlt két év komoly változásokat hozott a cég életében: teljes átszervezés és generációváltás zajlott le. Ennek köszönhetően teret kapnak a pályakezdő fiatal szakemberek is, akik számára nemcsak szakmai kihívást, hanem komoly karrier­lehetőséget is kínál a Gimex.Erről mesél, a befogástechnika üzletág vezetője is, aki 2008-ban pályakezdő műszaki értékesítőként került a dinamikus csapatba, ma pedig a teljes befogástechnika értékesítési munkáját irányítja a cégnél.„Sokan megkérdezik, hogy mi az a befogástechnika. Röviden összefoglalva: a munkadarabnak vagy eszköznek a gyártástechnológiai folyamat során történő stabil, precíz rögzítését jelenti. A Gimex a munkadarab befogásához szükséges elemeket, rendszereket forgalmazza, ezek többnyire hidraulikusan működnek" – magyarázza a szakember, aki majdnem tíz éve kezdett a Gimexnél. Járműipari vonalon írta a diplomamunkáját, miközben bepillanthatott a multivilágba is.„Szakmailag teljes mértékben adott a folyamatos fejlődés lehetősége, mindig új dolgokat tanulok, hiszen az iparág is állandó változásban van. Emellett azonban a jelenlegi munkahelyemen megvan az a családias légkör, amit egy nagyvállalat nem feltétlenül tud biztosítani. Itt meghallgatják a véleményemet, és meg tudom valósítani a saját ötleteimet. Egyetemek és középiskolák hallgatóinak, valamint multinacionális cégek munkatársainak is tartok oktatásokat" – mondja Csonka Szabolcs. Véleménye szerint az is nagyon inspiráló, hogy lehetősége van részt venni külföldi szakmai kiállításokon és továbbképzéseken, amelyek tovább szélesítik a látókört.„Végigjártam a ranglétrát a cégnél, minden folyamatban részt vettem, az egyszerű feladatoktól a komolyabb kihívásokig, ami az előnyömre vált. Élvezem, hogy változatos a munkám, amelyhez a helyi csapat irányítása éppúgy hozzátartozik, mint a partnereink látogatása és a tapasztalatcsere. Ebben a szakmában nincs plafon, folyton fejlődni kell, a személyes fejlődésem záloga pedig a többi között az, hogy a Gimex is folyamatosan változik. Ahogy a cég növekszik, úgy van szükség új ismeretekre, tudásra. Már a harmadik fejlődési szintet élem át a Gimexnél, a cég életének minden mérföldköve a karrieremre is hatással volt, és még bőven van hova fejlődni..." (x)