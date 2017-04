Gimex: egyéni kihívás, közös eredmény

A három éve lezajlott generációváltást követően a munkadarab-befogástechnikával, valamint ipari és mobil hidraulikus elemek értékesítésével foglalkozó, folyamatosan fejlődő győri cég kifejezetten vonzó lehetőség lehet a fiatal szakemberek számára. Aki tehetséges, keményen dolgozik, és tudja, mit szeretne elérni, annak itt hosszú távon megtérül a befektetett munkája. Nem véletlen, hogy az átlagéletkor alig több, mint harminc év a csapatban.Éppen a telephely- és szervezetfejlesztés megkezdésekor csatlakozott Kiss Richárd, aki a Gimex előtt, a középiskola befejezése után egy multinál dolgozott, ott azonban hiányolta a szabadságot, a fejlődési lehetőséget, így továbblépett. Értékesítőként kezdett a cégnél négy évvel ezelőtt, a hidraulikus szakmába autodidakta módon tanult bele. A munka mellett – hogy több lábon álljon – folyamatosan képezte magát, amikor pedig megüresedett egy vezetői pozíció, kapott az alkalmon. Ma, 27 évesen a Gimex hidraulikaüzletág-vezetője. Lényegében „gyorstalpalón" tanult bele a vezetői feladatokba.– Egy kisebb cégnél, mint a miénk, nagy a felelősség, hiszen bármit tesz az ember – jól vagy rosszul –, az látszik a cég teljesítményén is. Ez azonban a helyzet szépsége is, azonnal látom a munkám eredményét – mondja Kiss Richárd. A fiatal szakember közreműködött a Gimex megújításában, több innovatív ötlete működik már a gyakorlatban is, és folyamatosan részt vesz az új kollégák kiválasztásában.– A menedzsment tagjaként benne vagyok a vezetés operatív és stratégiai részében is, számos területen szereztem tapasztalatot, és úgy érzem, az elmúlt években sikerült felnőnöm a feladathoz. A szakmai fejlődésen túl fontos számomra az is, hogy együtt tudjunk dolgozni a munkatársakkal, jól működjünk csapatként, és jó légkörben motiváljuk egymást. Ez a Gimexnél maximálisan megvan – mondja az üzletágvezető.Sok előnye van annak, ha valaki a ranglétrát végigjárva épít karriert, és kerül vezető pozícióba. Szükséges látni, ismerni a napi problémákat, feladatokat, de még fontosabb elsajátítani a vezetéshez elengedhetetlen gondolkodásmódot, magasabb perspektívából nézni a cég egészét. Ehhez remek alapot kínál egy olyan kisvállalat, mint a Gimex, amely hosszú távú karriert kínál a munkatársainak. (x)