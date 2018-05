Generációk találkozása a Gimexnél

Több oldalról is megtapasztalta ezt a. ügyvezetője, Görcs Annamária, aki nemcsak fiatalon került vezető pozícióba egy férfias iparágban, de egy generációváltásba is belecsöppent. Ma a Gimexnél három generáció dolgozik együtt; a fiatalítás tíz éve kezdődött, amikor a cég alapítója, Görcs Imre jó érzékkel fiatal szakemberekkel vette körül magát. „Egyre több lesz az Y-generációs, azaz 30 év körüli munkavállaló. A kérdés az, hogyan és mit hozunk ki belőle", állítja az ügyvezető, aki bár maga is fiatal, felmérte, mekkora változással kell szembenéznie a cégeknek, így a Gimexnek is. A legfontosabb talán a digitális robbanás, amely az idősebbeket hatalmas tanulási folyamat elé állította; ma már az álláshirdetésekkel is a Facebookon, az Instagramon érhetik el a leghatékonyabban a cégek a fiatalokat. „Az idősebb generáció számára a kiszámíthatóság, a biztonság az egyik legfontosabb érték, a fiatalok teljesen mást várnak egy munkahelytől. Míg régen sokan az első munkahelyükről mentek nyugdíjba, egy Y-generációs munkavállaló szinte gondolkodás nélkül továbbáll, ha nem azt kapja, amit vár. A legfontosabb kérdéssé az vált, hogyan, mivel tudjuk megtartani a jó munkaerőt", mondja Görcs Annamária. Annál is inkább – teszi hozzá –, hogy egy pályakezdőbe egy-másfél évet kell invesztálni.S hogy mit vár egy fiatal dolgozó az ideális munkahelytől? Az egyik legfontosabb, hogy lehetősége legyen egyensúlyt tartani a munka és a magánélet között. A másik, hogy a munka, amit végez, értelmes és előremutató legyen. Az ügyvezető szerint: „A cégeknek ki kell használniuk a pályakezdők energiáját, lendületét, hiszen nagy tűz ég bennük, csak terelgetni kell őket, bizalmat, teret, lehetőséget adni nekik".A Gimexnél jelenleg a dolgozók 70 százaléka 30 év körüli, s nem kis munka van benne, hogy gördülékenyen és hatékonyan menjen a munka – az, amely a 25 főt foglalkoztató kisvállalatot dinamikusan fejlődő, évi több mint egymilliárd forintos forgalmat bonyolító vállalkozássá tette. Ebben a cégvezetésnek is feladata van, hiszen a „generációk találkozásából" óhatatlanul adódnak konfliktusok, ezek azonban tudatos egyensúlyozással, munkaszervezéssel megoldhatók. „Olyan feladatokat, helyzeteket kell teremteni a team-munka során, amelyekben a különböző generációk tagjai egymásra vannak utalva, egymástól tanulhatnak. Ehhez nem elég néhány csapatépítő alkalom egy kívülről érkező trénerrel, ez egy szemlélet, amelynek az egész cégvezetést, cégkultúrát át kell hatnia" – vallja Görcs Annamária. Ebben segítségére van édesanyja, egyben a Gimex társtulajdonosa és ügyvezetője, Görcsné dr. Muzsai Viktória, aki a céget alapító férje mellett végigkísérte a Gimex mindennapjait, nagy változásait, és ma is sokat segít a csapat „finomhangolásában". Meggyőződése: „A cég minden dolgozójának éreznie kell, hogy fontos a munkája, a véleménye, és nemcsak utasításokat és feladatokat kap, de részese a cég jövőt építő munkájának. Tudatosan kell segíteni az összecsiszolódást, így lehet kihozni mindenkiből a legjobbat, a legtöbbet".