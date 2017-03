Gamerek, az ETO Parkba!

Az eseményre kizárólag a 18 éven felülieket várják a népszerű PlayIT-programok mellett izgalmas játékokkal és számos egyéb programmal. Egyedül itt próbálhatod ki például a legújabb PEGI 18-as, korhatáros játékokat, ráadásul brutális versenyeken is megmutathatod tudásodat! Olyan népszerű címek várnak, mint a Killer Instinct vagy a Gears of War 4.A PlayIT Plus színpadán félelmetes horrorvetélkedők teremtik meg a hátborzongató hangulatot, amelynek ellensúlyozásaként az ország legismertebb stand-up humoristái felelnek majd a nevetésért. A számítástechnika iránt érdeklődőket egy gépfejlesztési előadás várja, a GameStar játékbemutatóit pedig nem szabad kihagyni egyetlen gamernek sem!Felnőtt gamereknek felnőtt ital jár, így természetesen a PlayIT Plus közönsége is finom hideg sörrel olthatja szomját.Jó hangulatért biztosan nem kell majd a szomszédba menni... hacsak nem a Szomszédnéni Produkciós Iroda poénjaiért, amelyekért érdemes letenni egy kis időre a kontrollert, és hátrahagyni az egeret! A Showder Klub és a Comedy Central állandó fellépői és a Dumaszínház tagjai garantálják a fergeteges szórakozást, akárcsak Dancsó Péter videóblogger, akinek „Videómánia" csatornáján 600 ezren követik paródiáit. Itt lesz az egyik legnézettebb magyar videóblogger és filmkritikus, Szirmai Gergely is a Hollywood Hírügynökséggel, amelynek YouTube-csatornáját több mint 300 ezer ember követi.

Nincs nálad jobb Counter-Strike-játékos a környéken? Nevezz be a helyszíni versenyünkre, és vidd haza az ajándékok egyikét! Ha már unod, hogy folyton meg kell mentened az emberiséget, és valami mókásabb dologra használnád a fegyvered, akkor várunk a Gears of War 4 1v1-es arénájában! Legyél te az utópikus világ legjobbja, amit persze nyereménnyel is jutalmazunk.Kipróbálnád, milyen részt venni egy valódi első világháborús összecsapásban? A Battlefield 1 8v8 ütközetekben pontosan ezt élheted majd át a PlayIT Pluson!Vagy a haverjaiddal vegyél részt a Halo-széria legutóbbi részének 4v4 csatáiban: bújj bele a virtuális Mjolnir-páncélba, és daráld halomra az ellenfeleid!Ha tetszett az Until Dawn, akkor a Rush of Blood kiegészítőt imádni fogod, de ha esetleg kimaradt volna a PlayStation 4-exkluzív horrorjáték, akkor itt a tökéletes alkalom, hogy megismerkedj a világgal. Csapd fel a PlayStation VR headsetet, és már kezdődhet is a móka!Mindig is kipróbáltad volna, milyen egy igazi autós üldözés? A The London Heistban egy PlayStation VR segítségével élheted át a száguldást, miközben üldözőid megpróbálnak eltenni láb alól...Imádod az Alien-filmeket? Azt hiszed, túl tudsz járni egy xenomorph eszén? Akkor ragadj fegyvert, és kezdd el felderíteni a Sevastopol űrállomás fedélzetét!

Esetleg szállj szembe a pokol legdurvább démonaival az ASUS standjánál! A legendás Doom több mint 10 év kihagyás után tavaly jött, látott, és győzött. Ha kíváncsi vagy, mit lehet kihozni az elmúlt évek legkeményebb lövöldéjéből, akkor az ASUS gamer notebookjain próbára teheted a játékot és a saját tudásodat is. Nem beszélve a Resident Evil 7-ről, amely visszanyúlt a horrorjátékok gyökereihez, és olyan borzongást kínál, amilyennel nagyon régen találkoztunk...Ha inkább a legendás vikingek, szamurájok vagy lovagok bőrébe bújnál, mutasd meg, hogy nincs nálad jobb harcos a világon a For Honor játékban.

PlayIT Plus

Március 11. 20 órától

Győr, ETO Park

https://playitplus.hu/

...és ez csak néhány a PlayIT Pluson játszható izgalmak közül! Lesz még többek között Gears of War, Mortal Kombat, Halo Wars, Guitar Hero és FIFA 17, a Daráló Zónában pedig kieresztheted a gőzt, és akár a győri PlayIT Plus legjobbja is lehetsz!Na és persze nem hagyhatjuk ki a felsorolásból az izgalmas technikai újdonságokat sem: a saját szemeddel láthatod, hogyan varázsol a ROG XG Station 2 külső videokártya-doboz gamer erőművet egy tabletből, az elsők között próbálhatod ki a világ egyik legkisebb VR Ready PC-jét vagy a legendás Astro Gaming fejhallgatókat. (X)