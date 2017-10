Fornettivel teli ékszerdoboz a Baross úton

Világos, barátságosan hívogató tér, jókedvre derítő dizájn, finomságokkal teli polcok – ez az FFB új, Baross úti üzlete. Olyan hely, ahol az ember szívesen kezdi a napját. Vagy folytatja, hiszen nincs olyan napszak, amikor ne esne jól benézni a Fornetti forradalmian új üzletébe. Az első vidéki FFB-n rögtön látszik, miért válhatott a magyar „találmányként" indult Fornetti nemzetközi márkává: a frissen sütött pogácsák, csigák, batyuk világa, na meg a hívogató hangulat könnyen beszippantja az embert…Igaz, a 20. születésnapját ünneplő Fornetti már nem csak a megszokott pogácsáról szól, hiszen a nagy kedvencek – az apró sajtos és túrós pogácsa, a mini kakaós csiga – mellett folyamatosan jelennek meg az új ízek és formák. Csak idén 11 újdonság bukkant fel a polcokon, az édes és savanykás ízeket ötvöző krémes áfonyás minitől a prémiumhúsos-csevapos különlegességig. Frissen sütött paninibe és bagettbe kerülnek a 15-féle szendvics hozzávalói is, mint a krémes camembert és mozzarella, a sült karaj, bacon és tojás, hogy energiát adó, tartalmas reggeliként vagy ebédként szolgáljanak a betérőknek. Akárcsak a helyben, kövön sült pizzák és piték – ezeket már szintén nem kell bemutatni a Fornetti-rajongóknak…

(X)

Fornetti Food & Beverage

9021 Győr, Baross Gábor út 26.

https://www.facebook.com/Fornetti.Food.Beverage.Gyor/

9021 Győr, Baross Gábor út 26.

Ez persze csak egy szelete a három hónapja megnyílt győri Fornetti Food and Beverage kínálatának, amely 140 négyzetméteren egy igazi ékszerdoboz. Nem csoda, hogy a vásárlók száma mára megduplázódott – hiába, a kínálat és a hangulat mindenkit magával ragad! Sőt, a győri FFB sajátossága, hogy a finom falatok mellé egy pohár sört vagy bort is elfogyaszthatunk.A Fornetti nem csak az ízekben al­kalmazkodik a kor és a vásárlók elvárásaihoz, egyre több az egészséges finomság is a kínálatban. Köztük a BakeFitt csökkentett szénhidrát- és energiatartalmú termékei, a rozsos és teljes kiőrlésű péksütemények vagy a cukormentes, saját márkás FFB-üdítők, amelyek – számos agyonédesített versenytársukkal szemben – valóban frissítenek – tudtuk meg Boros Gábor üzletvezető-tulajdonostól.Mindezt egy fiatalos, igazán mai térben, a győri Baross úton, ahol a megszokott ízek mellé a Fornetti mindig többet ad!