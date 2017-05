Felnőtt- és gyerekprogramok a Szentiváni Fesztiválon - Ne hagyja ki Ön sem!

A szervezők egész napos élményt adnak a belépő mellé a családoknak. Két színpadon, közel húsz koncert várja a kilátogatókat. A háromnapos belépő ára mindösszesen 2.500 forint.Hírességek, összeszokott bandák, ismert DJ-k állnak majd a színpadra és csapnak olyan bulit, amire mindenki emlékezni fog. A zeneszöveg.hu Nagyszínpadon és a Frappé Színpadon is koncertek követik egymást három napon át. Fellép többek között a Kozmix, a Spider Papa And The Lady's, a Happy Gang, Betty Love, az Edda Művek és Molnár Ferenc Caramel is. De biztosan sokak Majkára és Curtisre érkeznek majd a rendezvényre, vagy a Republic koncertjére – a szervezők ígérete szerint a zenekar olyan lesz, mint Cipő idejében.Éjszakánként sem kell leállnunk, mivel lemezek pörögni fognak: pénteken többek között Voksán Virág, azaz DJ Flower és Marcee lesz a fesztivál vendége, szombaton Andro és Newik.

A gyerekeket is temérdek program fogadja a fesztiválon: lesz többek között bohóc és lufihajtogató, bűvész show, arcfestés, meseelőadások, kreatív játszóház, de találkozhatnak vidámparkkal, dodgemmel, körhintákkal, légvárakkal és kisvonattal is. Idén tizenkét éves korig ingyenes a belépés a Szentiváni Fesztiválra, s akik éjszaka – este 22 óra után – szeretnének belépni, nekik 1.500 forintot kell fizetniük.Amíg a gyerekek is elfoglalják magukat, addig a felnőttek is találhatnak maguknak megfelelő elfoglaltságot. Beülhetnek a borudvarba, ihatnak egy jó kávét a Peter’s Café teraszán, próbára tehetik a szerencséjüket a Fun Casinoban, vagy a Riska standjánál pedig több ajándékot is gyűjthetnek.Idén a feszitvál társnévadója a Frappé – a győri élménykereső, amelyben minden program megtalálható a megyeszékhelyről. A Frappé azért érezte fontosnak, hogy társnévadója legyen a fesztiválnak, hogy ne csak közvetítse és tájékoztasson a programokról, de aktív részese is legyen egy-egy ilyen eseménynek. Ezért a fesztivál ideje alatt Frappé-pihenőszigettel várjuk a kilátogató családokat, fiatalokat, ahol a koncertek között nemcsak lazíthatnak a szórakozni vágyók, de az applikáció megismerése közben játszhatnak nyereményeinkért.

Elővételben még kaphatók jegyek május 12-én, 12 óráig az alábbi helyszíneken: www.szentivanifeszt.hu/jegyek A Kisalföld Pavilonban (Győr, Baross út) május 12-én 17óráig van lehetőség elővételben bérletet vásárolni!A részletes program a www.szentivanifeszt.hu oldalon és a Frappé applikációban található.