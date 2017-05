Félezren rúgták a bőrt a Nemak Kupán

Nyolcadik alkalommal rendezték meg idén a Nemak Kupát, amely az évek alatt a megyeszékhely komoly futsalbajnokságává nőtte ki magát az általános iskolás korosztályban. Ahogy a tavalyi évben, a NEMAK idén is a Lukács DSE-vel, a Lukács-iskola diáksport-egyesületével karöltve rendezte meg a versenysorozatot. Nem véletlenül, hiszen nagyrészt a győri szakközépiskolában folynak a fémipari vállalat által támogatott képzések, s az intézmény biztosítja a Nemak szakember-utánpótlásának jelentős részét.A futsalkupával a vállalat nem titkolt célja, hogy minél fiatalabb korban megismertesse a gyerekeket a fémipari szakmákkal, valamint az ilyen jellegű képzést nyújtó iskolával, megteremtve a kapcsolatot az intézmény és a leendő szakmunkás-, illetve technikustanulók között.A Nemak által támogatott kilenc fémipari szakma közül hétnek a képzése a Lukácsban folyik, a többi között járműiparifémalkatrész-gyártók, gyártástechnológiai és mechatronikai technikusok kerülnek ki a padokból/tanműhelyekből, a klasszikus szakmunkásszakmák közül pedig például ipari gépészek és szerszámkészítők szerezhetnek itt biztos elhelyezkedést, illetve életpályát kínáló végzettséget.

A Nemak Kupa magas színvonalára a Lukács DSE-ben folyó minőségi sportszakmai munka a garancia: az U–17 és U–20 korosztályban NB II-es csapatot felvonultató sportegyesületben minden adott egy kiemelkedő megmérettetés lebonyolítására.Idén a szeptembertől áprilisig tartó kupa 18 játéknapján összesen 40 csapat versenyzett, több mint félezer gyereket mozgatva meg. A négy korcsoportban induló csapatok 15 győri és Győr környéki iskolából érkeztek, sőt, idén először egy dunaszerdahelyi „alakulat" is pályára lépett a Nemak-Lukács Sportközpontban, a középiskola melletti „buboréksátorban".Sikerélményben nem volt hiány: az április 11-i díjátadóról minden csapat kupával és minden versenyző éremmel térhetett haza, így mindenki győztesnek érezhette magát.A gyerekek – a kis elsősöktől egészen a pályaválasztó korosztályig – lehetőséghez és élményhez jutnak a Nemak Kupa által, hiszen a magas szintű szervezés magában foglalja még a versenyzők buszos helyszínre juttatását is, ami sok helyen problémát jelent. Nem beszélve a minden csapatnak biztosított mezekről; idén – a kupa új arculatának köszönhetően – vadonatúj jutott belőle minden pályára lépő futsalos diáknak. A szervező Nemak és a Lukács DSE kiemelt figyelmet fordít az iskolák visszajelzéseire, a folyamatos kommunikációra a részt vevő intézményekkel, így évről évre egyre színvonalasabb lehet a rendezvény. Sőt, hála a „futsal-Mikulásnak", a téli időszakban is lehetőséget biztosítanak a felszabadult találkozásra. Míg az általános iskolások a Nemak Kupán, a középiskolások a sorozat társbajnokságában, az ETO Futsal szervezésében lebonyolított versenysorozaton léphetnek pályára – mindkét kupa dr. Szücs Jenő, az ETO egykori legendás sportorvosának emléke előtt tiszteleg.

S hogy honnan jön ez a komoly elkötelezettség, a kapcsolat egy fémipari gyártó vállalat és a diáksport között? Szilasi Péter Tamás, a Nemak társadalmi kapcsolatok osztályának vezetője szerint szorosabb az összefüggés köztük, mint elsőre gondolnánk.– A sport régóta fontos része a vállalat „társadalmi felelősségvállalás" programjának: régóta támogatjuk például a jégkorongsportot vagy idén már második éve a Color Run futóversenyt. A sport remek fejlesztőtevékenység: növeli az alkalmazkodóképességet, a csapatmunkára való alkalmasságot, kitartásra és együttműködésre nevel, amire a mai munkavállalóknak mind szükségük van. A Nemak a sporton keresztül igyekszik megszólítani a fiatalabb korosztályt is, s megismertetni őket azzal, amit a fémipari szakmák kínálnak – mondja a vállalat támogatásokért és duális képzésért felelős vezetője.Ennek érdekében egyébként nemcsak a sportot, hanem időről időre a tudományt is segítségül hívja a Nemak: a győri Mobilisszel együttműködve a futsalkupán részt vevő iskolákban pályaorientációs cégbemutató előadásokat és tudományos bemutatókat is szervez a 7–8. osztályos diákoknak.