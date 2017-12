Fel kell nőni a jótékonykodáshoz

A Cifra Műhely a legkisebbeknek adja át az ősi értékeket, mutatja meg örökségünket.

Minden sikeres vállalattól, cégtől elvárható a társadalmi felelősségvállalás, hogy odaálljon valamilyen jó ügy mellé, vallja Marczali Zoltán, aki a saját vállalkozását is ebben a szellemben vezeti.– Fel kell nőni ahhoz, hogy visszaadjunk valamit abból, ami nekünk van, hogy jobbá tegyük a környezetünket. A siker felelősséggel is jár, példát kell mutatnunk – mondja. Hozzáteszi: ezzel nemcsak a cégének presztízsét és saját önbecsülését növeli, s ez nemcsak a világ felé egy üzenet, hanem a munkatársainak is, akik tudják, hogy egy felelősségteljes cégnél dolgoznak.– A „segítség" fontos szó a MASC életében, hiszen tulajdonképpen a tevékenységünk is erre épül: az ügyfeleinknek nemcsak egyszerűen szolgáltatásokat nyújtunk a pénzükért, hanem tényleges támogató segítséget ahhoz, hogy a vállalkozásuk eredményesen működjön. Úgy gondolom, egy sikeres vállalkozónak nemcsak a saját piacán kell vezető szerepet felvállalnia, hanem a környezetében is. Ez persze nem új keletű elképzelés, a régi korokban is megvoltak ezek a szerepek, elég csak a mecénásokra, patrónusokra gondolni. Magyarországon ez még többnyire gyerekcipőben jár, fejlettebb társadalmakban sokkal természetesebb, hogy megmozdulnak az emberek, ha valami tenni kell a közvetlen környezetükben – mondja a cégvezető.

A MASC Kft. vezetője évekkel ezelőtt, saját ismeretségi körében találta meg azt a célt, amely mellé jó szívvel odaállt, s amellyel kollégái is azonosulni tudnak. A győri Cifra Műhely a Kárpát-medence sokszínű népi kultúrájának megőrzését, ápolását tűzte ki célul, színes programok segítségével mutatva meg már az óvodás korosztálynak is, hogy milyen értékes kincseket rejt a népi kultúránk.Deésy Gábor, az egyesület vezetője szeretné átörökíteni legfőbb értékeinket a következő nemzedékeknek, az emberek szeme elé tárni, megmutatni már a kisgyerekeknek is ebben az egyre inkább felszínes, fogyasztásorientált világban a valódi értékeket.

A kalotaszegi tisztaszoba díszes berendezése mindenkit lenyűgöz.



A Cifra Műhely ezért kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szervez, szakmai fórumokra és táborokra invitálja az érdeklődőket, építi és erősíti a nemzetek közötti kulturális kapcsolatokat, óvodákban és iskolákban tart értékes programokat a legkisebb korosztálynak. Megismerteti, népszerűsíti, ezáltal védi a magyarság kulturális örökségét, legyen szó népzenéről, néptáncról vagy más művészeti ágról.Ki hinné, hogy minden egy szobányi bútorral kezdődött...?– Évekkel ezelőtt egy kis kalotaszegi faluból, Mérából, családi hagyatékból hazahoztuk egy úgynevezett tisztaszoba teljes berendezését. A cifra bútorokat, szőtteseket sok helyen bemutattuk, s mindenhol rácsodálkoztak az emberek az eredeti, tiszta tárgyakra. Úgy vettük észre azonban, hogy igényük van rá, hogy bevonjuk őket, és aktívan ismerjék meg a népi művészetet. Szerettünk volna többet tenni, értéket felmutatni, elkezdtük hát megkeresni az óvodákat, iskolákat, és látjuk, hogy a gyerekek szinte ki vannak éhezve a valódi élményekre, értékes programokra – mondja Deésy Gábor, aki a foglalkozásokon és gyerektáborokban csapatával rengeteg gyermeknek szerzett örömöt. Kicsik és nagyok örömmel táncolnak, íjászkodnak, kézműveskednek, s néhány perc elteltével még a félénkebb, szabódó gyerekek is önfeledten játszanak...

Ebbe a munkába csatlakozott be támogatásával a MASC Kft., legutóbb egy Cifra kifestő elkészítéséhez nyújtva anyagi segítséget. A gyönyörű kalotaszegi motívumokat, kottát, verset, mesét tartalmazó kifestő sok-sok családba eljutott, s olyan sikere van, hogy már készül a folytatása...Nagyszerű egymásra találás volt tehát a civil egyesület és a sikeres vállalkozás találkozása, s Marczali Zoltán mindenkit arra buzdít, találja meg a környezetében azt a célt, amelyért érdemes adni és megmozdulni. Sőt, nemsokára ehhez segítséget is nyújt majd.

(X)

– Sok cégvezetőnek van pénze, és még szándéka is, hogy jótékonykodjon, de nem igazán tudja, hogy kezdjen neki, nem talál értelmes célokat. Emellett van számos civil kezdeményezés, amelyeknek vannak ugyan értékes céljaik, ugyanakkor nincsenek pénzügyi forrásaik. Mi szeretnénk egy olyan társadalmi platformot létrehozni, ahol a két oldal egymásra találhat. Híd szeretnénk lenni a felelős vállalkozások és a civil kezdeményezések között, kezességet vállalva azért, hogy a támogatók pénze valóban a legjobb helyre kerül – mondja a cégvezető. Ötletét nemcsak saját lelkesedése, hanem a tapasztalatai is inspirálták: ügyfelei között gyakran merül fel a tenni akarás, a jó szándék, amelyhez csak egy kis lökés kell, hogy valódi, tevékeny segítséggé váljon.