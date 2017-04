Familypark: Önfeledt családi szórakozás április 1-jétől

A magyar családok körében is rendkívül népszerű szabadidőparkban két újabb pályaszakasz készült el, ezzel együtt már 28 látványosság áll az utazni vágyók rendelkezésére a 14 hektáron elterülő parkban.

A Familyparkban húsvétkor sem áll meg az élet. A húsvéti nyusziközött látogat el a Familyparkba, hogy a kisgyermekeket tojással, csokival és egyéb nyalánkságokkal ajándékozza meg. Ezenkívül a vidám időtöltést garantálják a gólyalábasok, a lufihajtogatás és a parkot átszelő rejtvény-rali (csak német nyelven). Minden gyerek ajándékot kap, és egy nyereményjátékon vehet részt, ahol a szerencsések négy darab éves bérlettel gazdagodhatnak.

„Beszállás!" – májustól egyre gyakrabban hangzik fel ez a felhívás a XIX. századi stílusban épült pályaudvaron. Nosztalgiagőzös húzza az erdei gyorsvonatotamelyen utazva a vendégek gyönyörködhetnek változatos tájban. Útközben elhaladnak a vadőr háza, egy hódvár és kisebb-nagyobb erdei állatok mellett. Fantasztikus családi utazás erdőn-mezőn át.A kakasvadászatis sok új élményt ígér. Az óriáskakast meglovagolva vágtatunk el a motorkerékpáron ülő hóbortos nagyi mellett a traktorbeállóként is szolgáló pajtán és a tyúkólon keresztül, mindenhol vidám állatsereglet köszönt minket.

2017-ben a park újabb mászórészlegekkel bővült. Igazán különleges élményt nyújt az állatsimogatónál található KecskekényeztetőA 2016-ban kialakított, 8 méter magas, sziklás lejtőn a kecskék kedvük szerint ide-oda ugrándozhatnak. Idén a látogatók is kapnak egy párhuzamosan futó ösvényt, amelyen követhetik és etethetik is kedvenceiket. A Kalandsziget tematikus részlegen magasodik a komor hangulatot árasztó Halálfejes torony– ettől aztán minden kiskalóz szíve szaporábban kezd verni! A bátrabbak akár 8 méter magasra is felmászhatnak, hogy ily módon védjék meg tornyukat a betolakodókkal szemben.

Hároméves korig a belépés ingyenes!

Csak a születésnapon érvényes, igazolvány felmutatása szükséges.Látogatók 60 éves kortól ***(csak előzetes online bejelentkezés alapján/3 nappal előbb)