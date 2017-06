Ezüstkolloid a modern gyógyításban?

1. A gyógyító ezüst rövid története

Már a kora ókorban felfigyeltek arra, hogy ezüstserlegekben és -kancsókban hosszabban friss marad a víz, és nem savanyodik meg a bor, később vagy egyáltalán nem penészedik meg az étel. Ezzel vehette kezdetét az ezüst étkészletek karrierje. Az ezüst eszmei értéke ettől fogva verte az aranyét, amint azt az „ezüstkanállal a szájában született" szólás bizonyítja. I. e. 400-ban Hippokratész a porrá őrölt ezüstöt a sebek és fekélyek egyetlen gyógyszereként írja le. A perzsa királyokról tudjuk, hogy hadjárataikra is ezüstedényben felfőzött vizet hordtak magukkal a betegségek ellen. Az ókori Egyiptomban katonák sebesüléseit vékony ezüstlemezekkel kötözték, a gyógyulást elősegítendő. A Közel-Keletről i. sz. VIII–X. században az ezüst ilyen alkalmazása beszivárog az európai gyógyító gyakorlatba: a pestisjárványok idején orvosok és alkimisták ezüst étkészletek használatát, illetve ezüstérmék lenyelését javasolják a kór elkerülésére. Angelo Sala, olasz származású vegyész-orvos, ezüstsók oldataival kísérletezve leírja az argyria jelenségét: nagy mennyiségben vagy felületi sebeken alkalmazva, napsütés hatására a bőr sötétkékre színeződik. Innen származik az ezüstkúrákat maguknak megengedhető, tehetős emberek „kékvérűként" való emlegetése. Az ezüst vizsgálatának az elektromosság feltalálása adott új lendületet. Az alacsony feszültségű egyenáram élő szövetekre gyakorolt hatását leginkább ezüstelektródákkal vizsgálták – lévén az ezüst a legjobb elektromos vezető. Ismételten azt tapasztalták, hogy ilyen körülmények között pici ezüstrészecskék hatolnak a környező szövetekbe, melyek biológiai aktivitást mutatnak: gátolják a legváltozatosabb mikroorganizmusok szaporodását és fejlődését.Az 1930-as években az USA-ban már 96-féle ezüsttartalmú sóoldat vagy kolloid van gyógyszerként forgalomban. 1940-től azonban az érdeklődés világszerte hirtelen alábbhagy az antibiotikumok felfedezésének eredményeként. Az antibiotikumok kizárólagos uralma jó fél évszázadon át tart.Az 1990-es években a mikroorganizmusok antibiotikumrezisztenciáját tapasztalva, az alternatív gyógyászat híveinek, de sok orvosnak is eszébe jut az elfeledett ezüst. Sajnos a kutatások bíztató eredményeire lelkiismeretlen csalók mozdulnak rá elsőként: sok gyenge minőségű, sőt hamisított termék (a gréfrútmag kivonatának nagyon hasonló az íze) kerül piaci forgalomba, ami az USA-ban nemcsak széles körű bizalmatlanságot szül, de hatóságilag be is tiltják az ezüstoldatok és -kolloidok forgalmazását. Az ezüstkészítmények azonban nem halnak ki teljesen a piacról, pár elkötelezett kutató kitartó munkájának és jól dokumentált eredményeinek hála. Egészségügyi intézmények kitartó és következetes kérelmeire az USA hatósága (Food and Drug Association/FDA = Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Egyesület) módosít eddigi határozatán, és újból engedélyezi ezüstkolloidok piaci forgalmazását gyógyászati, illetve kozmetikai céllal. Igaz, ezúttal szigorú feltételekhez kötötten! Manapság már tudományosan és tapasztalati tényként is elfogadott az ezüstrészecskék baktérium- és gombaölő hatása, vírusellenes potenciálja a kutatások egyik fő témája. Az új feltételeknek való megfelelés komoly, világszintű szakmai vitát robbant ki:A különféle ezüstkolloidok két formában tartalmazhatnak ezüstrészecskéket: elektromos töltés nélküli,részecskék vagy pozitív elektromos töltésűformájában. Előbbiek ma még elterjedtebbek a piacon, mivel gyártási technológiájuk egyszerűbb, olcsóbb, ezáltal sokkal hozzáférhetőbbek a fogyasztók részére. Az ezüstionokat (Ag+) előállítani lényegesen bonyolultabb, és emiatt költségesebb is. Az talán érthető, hogy minden gyártó a saját terméke előnyei mellett érvel.A két forma közti hatástani vitát a RICE Egyetem (RICE University, Houston, Texas, USA) vizsgálatai és az ennek alapján kiadott szakmai állásfoglalás döntötte el 2012-ben.A készítmény hatását jelentősen befolyásolja azis. Minél kisebbek a részecskék, annál nagyobb a felületük (a térfogatukhoz képest). Vizsgálatok szerint a hatásos készítményekben a részecskék nem nagyobbak 5 nm átmérőjűeknél. Másik döntő tényező avagy, azaz hogy hány aktív ezüstrészecske található összesen egymillió molekula között. Ezt a „ppm" (part per million = részecske a millióból) fogalma fejezi ki. Vagyis egy ppm = 23 töménységű ezüstkolloid egymillió molekulájából 23 az ezüstrészecske, ami 999.977 vízmolekula között keveredik el.Mivel a mikroorganizmusok elpusztítása a részecskék felületén történik, minél nagyobb az ezüstkolloid), annál több mikroorganizmus elpusztítására képes.A semleges ezüstrészecskék összecsapódásra hajlamosak, amitől a részecskenagyság idővel fokozatosan nő, fajlagos felülete pedig csökken, hatáserősségével együtt. Ebből szabad szemmel annyit lehet látni, hogy az oldat hamarosan zavarossá válik, és üledék képződik a flakon alján. Az ezüstionok azonos töltései taszítják egymást, nem csapódnak össze. Ezért az oldat hosszú időn át víztiszta marad. Ez a jele annak, hogy változatlan minőségű és hatású készítményt tart a kezében. Ráadásul egyéb konzerváló vagy emulgeálószereket sem tartalmaz, csupán ionos ezüstöt és gyógyszerészeti tisztaságú desztillált vizet.A részecskenagyság befolyásolja a lehetséges mellékhatást is. Az apróbb ionos részecskék kutatások szerint legfeljebb 3 nap alatt teljesen kiürülnek a szervezetből. Előírásszerű alkalmazás során mindezidáig mellékhatást nem észleltek. A szervezetben való visszatartás, tehát az argyrosis veszélye annál valószínűbb, minél nagyobb részecskéket tartalmaz az oldat. Vagy ha a részecskék összecsapódásuk által növekedésre hajlamosak.Szomszédunkban, Romániában egy ezüstkolloid-gyártó, az Agnes Itara SRL és a bukaresti Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutica (Nemzeti Vegyészeti-Gyógyszeripari Kutató-Fejlesztő Intézet) közös programban kutatja az ionos ezüst tobozmirigyre gyakorolt lehetséges élettani hatásait. A kutatás célja egyrészt az öregedési folyamatok lassításáért folytatott, illetve egyes degeneratív idegrendszeri kóros állapotok (Alzheimer-kór, demencia stb.) ellen folytatott küzdelem.