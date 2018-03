Értékteremtő technológiafejlesztések a Felirat Kft.-nél

(X)

-- Még 2016 februárjában adtuk be pályázatunkat a K+F projekt keretében a mi területünkön csúcstechnológiát képviselő megmunkálógépek (speciális CNC élhajlító és lézerhegesztő gép, valamint egy 10 színes széles formátumú nyomtató) beszerzésére és az azzal összefüggő új gyártástechnológiai folyamatok kifejlesztésére. A döntést azonban nem tudtuk kivárni, önerőből elkezdtük a beruházás megvalósítását. Ezt nemcsak a piaci igények, hanem a magunkkal szemben támasztott követelményeink is „kikényszerítették". Hiszünk abban, hogy csak innovatív kivitelezési háttérrel, minőségi alapanyagokból lehet magas színvonalú, hatékony reklámeszközöket és egyedi termékeket létrehozni. Nagy örömünkre 2017. év végére megjött a pozitív döntés is, mely új lendületet adott terveink megvalósításához.-- A mi tevékenységünk bizalmi munka is egyben, hiszen az előzetes látványterv és az árajánlatban részletezett műszaki tartalom ellenére úgy igazából a kihelyezéskor „szembesül" az ügyfél a kész világítóreklámmal vagy autódekorációval. Ahhoz, hogy ez az élmény mindig pozitív legyen, sok mindenre szükség van. Fontos, hogy a megrendelő bátran hagyatkozhasson a kivitelező cég szakmai tapasztalatára, és a gyártási folyamat lépései is precízen épüljenek egymásra. Ez utóbbit segíti elő a cégünk által 2004 óta folyamatosan auditált ISO minőségbiztosítási rendszer. Az új ISO 9001:2015-ös szabványra való áttérésünk is sikeresen megtörtént idén március 1-jén.-- Az idei évünk nagyon jól indult, kapacitásunk nagy részét lekötik az új beruházásokhoz kötődő -- magas műszaki tartalmat igénylő -- komplex feliratozási munkák intézmények, bevásárlóközpontok, mezőgazdasági és ipari létesítmények, vendéglátóhelyek és kiállítóhelyek felé. Emellett stabil kivitelezői hátteret biztosítunk több belsőépítészeti és üzletberendezéseket gyártó cégnek.Folyamatosan törekszünk arra, hogy megtaláljuk minden ügyfelünk számára a hosszabb távon is gazdaságos, látványos és optimális megoldást, mely igényes piaci megjelenést és ezáltal folyamatos forgalomnövekedést eredményez számukra.