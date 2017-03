Előfoglalással olcsóbb az utazás (x)

Nem régen jelent meg a Z(s)eppelin Utazási Iroda legújabb, 2017. évi katalógusa telis-tele újdonságokkal, közkedvelt programokkal, körutazásokkal és városlátogatásokkal a megszokott, magas Z(s)EPPELIN-színvonalon! Már csak néhány hetünk van hátra, hogy kihasználjuk az akár 10%-os kedvezményt, mellyel foglalásunkat jutalmazhatják, hiszen a katalógusban meghirdetett előfoglalási időszak március 31-én véget ér!A Z(s)EPPELIN Utazási Iroda Európa minden országába indít autóbuszos és repülős körutazásokat, városlátogatásokat szakképzett idegenvezetőkkel és autóbuszvezetőkkel, magas színvonalú autóbuszokkal, 3–4*-os szállodai elhelyezéssel! Sok autóbuszos programjukhoz repülővel történő csatlakozás is megoldott! A Z(s)EPPELIN több mint 22 éves tapasztalatával a lehető legnagyobb biztonsággal utaztatja az évenkénti 340–370 csoportját, mely programokról visszatérő, folyamatosan bővülő törzsutasközönség a legnagyobb visszaigazolás az iroda megbízható és lelkiismeretes munkájáról. A Gibraltári-szorostól Toscanán át az Északi-fokig vagy akár a bolgár Napospartig Európa minden szegletét bejárhatjuk, de betekintést nyerhetünk Európán túli desztinációk, így India, Vietnam, Kambodzsa és az Egyesült Arab Emírségek mindennapjaiba is…

Legújabb ingyenes szolgáltatásaik pedig az utazási élményt a kényelem biztosításával garantálják. Repülős és autóbuszos programjaikhoz nemcsak az ingyenes budapesti parkolást, hanem a közel 30 vidéki várost érintő ingyenes transzferszolgáltatást is választhatjuk!Várjuk jelentkezését az alábbi nagyvárosokban történő csatlakozás lehetőségével is, a városok listáját ide kattintva érheti el.Megéri tehát tájékozódni programjaikat illetően a www.zseppelin.hu honlapon, a Facebookon; de az iroda munkatársai szívesen adnak tájékoztatást a 06-62/426-084-es telefonszámon és a weboldalukon biztosított chaten keresztül is.