Élj szívből fesztivál - 2018. május 24-27. Győr (Rodeo Ranch)

(X)

A fesztivált azért hoztuk létre, hogy az ott tanultak alapján el tudj kezdeni Te is szívből élni, hogy elméleti és gyakorlati módszereket adjunk a kezedbe, melyek segítségével Te is megtalálhatod azt, amit igazán szeretnél, ami a szívedből fakad.Az előadások mellett lesznek workshopok (műhelyfoglalkozások) és beszélgetések is, melyeken akár aktív résztvevőként sajátíthatod el a módszereket. Vannak olyan előadók, akiket mi hívtunk meg. Ők vagy abban tudnak segíteni, hogy felismerjük a REND-et, a rendszert, ami mentén működik a teremtett világ, vagy abban, hogy maguk is példával szolgálnak, az életük utat mutat, vagy olyan módszernek vannak a birtokában és tanítják azt, amely használata Téged is biztosan vezet majd a saját szíved útján. Vannak köztük, akik több ilyen jellemzővel rendelkeznek, és olyanok is, akik mindegyikkel. Mindezek mellett teret adunk azoknak is, akik hallva a fesztiválról, a céljainkról, meghallgatva mit szeretnénk elérni, azt gondolják, maguk is tudnak hozzátenni, akár mindhárom említett területen.Az előadások és a szellemi szolgáltatások mellett nem feledkezünk meg a test szükségleteiről sem. A reggeli mozgásos, meditálós, jógás… etap mellett, egész nap lesz lehetőség a testünket mozgatva felismerni, átélni, miről is szólnak a lélek felé közvetített dolgok. Ebben a csoportban lesznek nehezebb, jobban erőt próbáló sportok, tevékenységek. A táncos mozdulatok mellett ezeknek is nagy jelentőséget tulajdonítunk. Az inkább nőies programok mellett – a többi hasonló rendezvénnyel ellentétben – gondoltunk a férfiakra is, így az aikido, a ninjutsu és az íjászat mellett részt lehet venni az Ördöglovasok edzésén (ők a házigazdáink), sőt el lehet végezni az Ördöglovasok 7 próbáját is. Ha valaki nem sportjellegű, de mégis valós erőpróbát szeretne, akkor részt vehet a 70 ló etetésében, szakmai vezetés mellett. A gyengébbik nem addig a lóápolásban segédkezhet. Lovaglásra is van lehetőség – részletek a weboldalon. Szóval, Uraim, lesz kihívás, csak ember legyen a gáton! Az erőpróbák mellett készségeinket és szépérzékünket fejlesztő kézműves-foglalkozásaink is lesznek (két agyféltekés rajzolás, gyertyaöntés, selyemfestés, hajfonatkorong-készítés…).Gondoltunk a fiatalokra is, azokra, akik elkísérik szüleiket vagy testvérüket… Fajátékok, körhinta, akadálypálya, ügyességi játékok, ördöglakatok is segítik a kellemes és izgalmas időtöltést. Ebben képzett felnőttek adják a vezetést és a felügyeletet.A nap végén lesz lehetőség lazításra is. Zenében is szakítottunk a trenddel. Több stílusban lépnek fel zenészek, főleg az esti órákban. Fellép a Válaszút az új Szent László anyaggal. Itt lesz az IllFonGT az igazi táncos utcabál zenével, a Samsara Boulevard női tagjai Lilith névkiegészítéssel a spiritualitás hangjait hozzák el nekünk. A szombat esti lazítást a méltán neves Ladánybene27 együttes segíti. A teljes zenei repertoár mellett teret engedünk a közös zenélésnek, az örömzenének is. Teret engedünk? Igazán várjuk!Nehéz helyzetben vagyunk az ajánlással. Nincs, akire ne lennénk büszkék, hogy elfogadta a meghívásunkat! Balogh Béla a spirituális igazságokat nagyon hatékonyan juttatja el a férfiakhoz. Bedő Imre új mozgalmával, a Férfiak Klubjával példát mutat. Böjte Csaba testvér, Fikó Csaba, ők maguk a példamutatás. Platthy Ildikó élő Ridikül beszélgetései közel hozzák hozzánk a műsor nagyszerűségét, és részesévé tesznek minket a tanulságoknak. A Nem adom fel Alapítvány Érzékenyítő csapata rádöbbent minket, felhívja a figyelmünket és bemutatja, más kondíciókkal is lehet teljes életet élni, ha esetenként többet is kell tenni érte. Dr Puskás, Dr. Darnói orvosi szemmel segítenek, emberközeli és érthető módon. Dr. Kmeth Sándor ayurvédikus, Somogyi Péter Lélekszerelő magyar keresztény hagyomány menti utat mutat az egészséges élethez. Útmutatást hoz magával, Paksi Zoltán és Kiss Balázs Kunó is. A családi minták nehézségeit, a női élet gondjait segítenek felgöngyölíteni Romhányi Andiék, Kornhoffer Tündiék és sokan mások. A magyar lélek üzenetét Dr. Varga Tibor (jogtörténész), Kocsis István (író), Harangozó Imre, Somogyi Péter (MAGYART)… közvetítik felénk. A fellépők teljes listája a weboldalon olvasható.Az előadások, a mozgásprogramok mellett egyéni terápiás kezelésekre is lesz lehetőség. Nagy Judit, Dr. Puskás László, Romhányi Andrea, Somogyi Péter és a Lélekszerelő Deákok útmutatást, oldást és segítséget nyújtanak, míg a jógafoglalkozások, a hangfürdők a meditációs utat segítik. A szolgáltatói területen velünk lesznek például: Jóos István Énakadémiája, Pozsgai Nikolett csapata, Bogdola Róbert és még sokan mások…Egy igazán speciális programmal is készülünk a látogatóknak. Mondhatnánk, hogy Lovas színház, de nem az. Egy olyan produkcióra kell készülni, amelyben a színházi elemeket, a színészek produkcióját olyan lovasakrobata-mutatványok, vagy olyan lovasokkal közösen előadott jelenetek egészítik ki, amelyek következtében inkább hívhatjuk a produkciót Lovas Színházi Shownak.Jellemző lesz a rendezvényre a szellős programbeosztás, hogy mindenhová odaérjen, aki szeretne. Lesz idő a beszélgetésekre, a megfontolt és figyelmes étkezésre, megfelelő választékkal. (Reggeli, hamburger, főzelék, húsos és vegetáriánus, vegán verzióban… Hagyományos fogásokkal is készülünk.) Fogunk zenélni, énekelni és természetesen pihenni. Reményeim szerint a csillagos ég is többet fog mutatni a városi fényár hiányában. A tűzszertartás pedig emlékeztet majd minket az Ősök üzenetére: VÁLJ AZZÁ, AKI LEHETNÉL!Várunk szeretettel ezen a szépnek ígérkező májusi héten!Most Te is a leggyorsabbak közt 6.000 Ft-os kedvezménnyel, 27.000 Ft-ért juthatsz hozzá a 4 napos bérlethez! A kuponnal lehetőség lesz péntek-szombati, illetve szombat-vasárnapi jegyek vásárlására is. A kuponkódot keresd az előadóknál és a fesztivál közösségi felületein.A műsorváltozás jogát fenntartjuk.