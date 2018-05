Életmód-nap: 35-féle ingyenes egészségügyi vizsgálat a Fülöp Optika 35 éves születésnapján

(X)

A Magyar utca 25. szám alatti kis üzletben indult a Fülöp Optika története. A Fülöp Nándor optometrista, látszerész mester vezette nagy múltú optikai vállalkozás idén ünnepli fennállása 35. évét.- 1983-ban kezdtük meg működésünket a magyaróvári sétálóutcán. Elsők között végeztünk számítógépes szemvizsgálatot. Fontosnak tartom a folyamatos fejlesztést, legyen szó akár a gépparkunkról, akár kollégáimról. A legkorszerűbb berendezések beszerzésére sok esetben pályáztunk. Világviszonylatban is a legmodernebb, japán Nidek gépekkel dolgozunk. A szemvizsgálat mellett szemnyomásmérést is végzünk. A nonkontakt tonométer pupillatágítás nélkül, fájdalommentesen képes a zöldhályog szűrésére. Nemrég egy fundus kamerával is gazdagodtunk, mely a szemfenék fotózására alkalmas. A fotókat eljuttatjuk a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájára, ahol szakemberek végzik el a diagnosztikát, de az eredményt szemészorvosunk is értékeli. Nemrég két új pályázatot is sikerült elnyernünk: így egy szemvizsgáló készülék mellett szemüvegcsiszoló berendezést is be tudunk szerezni - avatott be Fülöp Nándor, aki arra is büszke, hogy kollégái valamennyien szakemberek, valamint diplomás optometristák segítik munkáját.- A családom is „megfertőződött" a hivatásom által. Lányaim is követik a példámat, hiszen ők is az optometrista szakmát választották - számolt be a cégvezető.Látással, egészséggel foglalkozó vállalkozásként Fülöp Nándor fontosnak tartotta, hogy fennállásuk 35. évében egy ingyenes, átfogó szűrőprogrammal kedveskedjenek a mosonmagyaróváriaknak és környékbelieknek.- A mosonmagyaróvári önkormányzat, valamint dr. Árvay István polgármester úr is mellénk állt a szervezésben, akinek ezért külön köszönetet szeretnék mondani. Így ma délelőtt 9 órától délután 4 óráig a Magyar utcán 35-féle átfogó vizsgálatra várjuk az érdeklődőket „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja" keretében. A lakosság számára ingyenes programot vállalkozásunk támogatja - hívta fel a figyelmet Fülöp Nándor.A „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 - Megelőzés Éve 2018-2019" címet viselő kampányprogram célja évek óta változatlan: hogy kortól, nemtől, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül minden magyar állampolgárnak lehetőséget biztosítson saját egészségállapotának felmérésére. A program főpillére az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, a lakosság egészségi állapotának javítása a legkorszerűbb lehetőségekkel.Ma tehát a Magyar utcán 35-féle, térítésmentes átfogó vizsgálat fogadja a látogatókat. Látványos anatómiai bemutató segítségével megismerhetik az emberi test működését és felépítését, valamint elsajátíthatják az újraélesztés technikáját. Érdekesség a virtuális 3D Anatómiai Mozi Sátor, ahol 20 perces előadás-sorozatot tekinthetnek meg 3D egyedi látvány- és hangelemekkel az érdeklődők. Egy 176 oldalas egészségkönyv mellett ajándék információs prevenciós csomaggal is kedveskednek a programon résztvevőknek.Ezen a napon 35 százalékos kedvezményt nyújt vendégeinek a Fülöp Optika a Magyar utcai üzleteiben.