Élesben tanulják a fémipart - Nemak: megduplázódott a tanulók száma

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is részt vett a Duális Képzési Központ februári átadóünnepségén.

Dr. Kovács Miklós a pneumatika rejtelmeit magyarázza a diákoknak.

Csizmadia Tamás több mint 20 év üzemi gyakorlattal oktatja az öntészeti ismereteket.

Somogyi Balázs technikustanuló.

Burján Bertold tanuló.

A fémipari ismeretek képzése Mihalicz Andrea irányítása alatt zajlik a tanműhelyben.

Ötszáz négyzetméteren működik a Nemak Győr Alumínium- öntöde új képzési központja, amely a duális képzés keretében biztosít gyakorlati helyet a diákoknak. Egyre többnek, hiszen a 33 fővel indult képzésre ma már közel nyolcvanan járnak, az induló egyhez képest immár tíz műszaki szakmában szerezve jártasságot. A 420 millió forintos beruházásnak köszönhetően három tanterem mellett mérőszoba és anyagvizsgáló labor, valamint fémipari tanműhely is rendelkezésre áll.Tudás és gyakorlat élesbenA vállalat számára a legfontosabb a járműipari fémalkatrész gyártó szakma: ugyanis ezen a területen a legnagyobb a munkaerőhiány, s a kilencvenes évek elején a képzés is megszűnt. Abban, hogy újra elindulhatott, oroszlánrésze van a Nemaknak, ami így kinevelheti az utánpótlást is. Emellett a többi között CNC-gép- kezelőnek, ipari gépésznek, gépi forgácsolónak tanulhatnak a diákok, valamint öt technikusi, köztük mechatronikai, automatikai, erősáramú technikusi szakmát is szerezhetnek.A Nemak képzési programjának legnagyobb előnye azonban az, hogy naprakész, gyakorlati technológiai tudást szereznek itt a tanulók. Nemcsak a tantermekben és tanműhelyekben, hanem – gyakorlott üzemi mentorok felügyelete alatt – valós termelési körülmények között a Nemak üzemében is, ahol együtt dolgozva a termelési kollégákkal, ugyanazokkal a feladatokkal, megoldandó problémákkal kerülnek szembe, mint később munkavállalóként. Így pályakezdőként, frissen végzett szakemberként szinte már valós munkatapasztalattal rendelkeznek.Segítség minden térenMihalicz Andrea, aki az iparban töltött több évtized után néhány éve a műszaki szakképzésben vállalt szerepet, tavaly szeptember óta irányítja szakoktatóként a Nemak tanműhelyében folyó képzést.– A szakmai oktatáson túl számos feladatunk van még. Sokan hátrányos helyzetű, csonka családból érkeznek. Náluk a szocializációban, a felzárkózásban is segítenünk kell, s olyan alapértékeket adni, amelyek nélkül nem tudnának boldogulni az életben, a munka világában. Sok diáknak nincs motivációja, jövőképe. Nekik célt kell mutatnunk, kicsit terelgetnünk is kell őket. Szerencsére bizalommal fordulnak hozzám, két fiú édesanyjaként átérzem az életszakaszaikkal együtt járó nehézségeket – mondja a szakember, aki a fővárosból érkezett a korszerű győri tanműhely vezetésére.Tudás mellé jövőképA diákok egy hetet az iskolájukban – a Lukács-, a Jedlik- vagy a Págisz-iskolában –, egyet a Nemaknál töltenek. Az utóbbi tanműhelyében a többi között kézi és gépi forgácsolást, kézi formázást, hidraulikát, pneumatikát, alapszereléseket, anyagvizsgálatot és méréstechnikát is tanulnak, ugyanazokat a műveleteket, vizsgálatokat hajtva végre, mint a már végzett társaik a Nemak dolgozóiként.Somogyi Balázs az utolsó évét tapossa, erősáramú elektrotechnikus lesz – ha minden jól megy, a Nemakban. Már kisgyermekkorában is folyton szerelt, bütykölt, s egy kedves családi barát inspirálta a pályaválasztásban. Ő azok közé tartozik, akik konkrét céllal érkeztek, pontosan tudja, mit szeretne kezdeni az életével.– Ha itt végzek, szeretnék még egy szakmát kitanulni a munka mellett. Jó, hogy mindent szinte élesben csinálunk az órákon, egyre komolyabb feladatokat bíznak ránk – mondja.Így vélekedik a 10. évfolyamon tanuló Burján Bertold is, ő egy pályaorientációs előadás hatására döntötte el, hogy járműipari fémalkatrész gyártó lesz. Nála is volt családi motiváció, öntőként végzett nevelőanyja terelgette a műszaki pályák felé.– Nagyon sokat segít a gyakorlat, általa nyernek értelmet az elméleti órákon hallottak, most látom igazán, miről beszélnek a tanáraink. A nemakos gyakorlat segít abban, hogy megértsem az elméletet, a saját szememmel látom, mit tanulok, így végre összeállt a kép! – mondja.Komolyan veszik őketNeki minden bizonnyal nem lesz gondja az elhelyezkedéssel, hiszen a Nemak nem titkolt célja, hogy saját részre is „kinevelje" az utánpótlást. Így aki akar és tud dolgozni, azt tárt karokkal várják a vállalatnál, már csak azért is, mert a régió kínzó munkaerőhiánya nem kíméli a fémipari világcéget sem. – Azt is elfogadjuk, ha valaki többre vágyik a szakmában, és tovább tanulna a munka mellett, hiszen nekünk is érdekünk, hogy minél képzettebb munkatársaink legyenek – magyarázza Csizmadia Tamás, a Nemak gyakorlati­oktatás-felelőse. – A tehetséges, ambiciózus emberek mögé odaáll a vállalat; segítünk például a munkabeosztás alakításával, és igény szerint egy karrierutat is felvázolunk számára. A cégen belül van lehetőség mozgásra, továbblépésre, több olyan dolgozónk van, aki szakmunkásként kezdett, technikusi vizsgát tett, majd diplomát szerzett.A szakember a Nemak egyik öntödéjének irányítását hagyta ott az oktatásért, s büszke rá, hogy a tanulói létszám megduplázódott az elmúlt négy évben.– Minden tanulónkkal lelkiismeretesen foglalkozunk, használható tudást és valódi feladatokat kapnak. Komolyan vesszük őket, amit értékelnek is. Számomra nincs jobb érzés, mint látni, hogy egy volt tanulóm, aki ma már a Nemak csapatát erősíti, példát mutat, és tanítja a fiatalabbakat.