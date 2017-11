Elbűvölő karácsonyi varázslat a Familyparkban

Az egyre növekvő igényeket figyelembe véve, a Karácsonyi varázslat a szabadidőpark rendezvénynaptárában immár fix helyet kapott.Az idelátogatók december 7-10. között négy napon keresztül igazi karácsonyi hangulatban érezhetik magukat, valamint a Familypark téli világát is felfedezhetik. Az állatsimogató lakói is látogathatók, és igencsak örülnek a kényeztetésnek. Ezenkívül naponta többször is megtekinthető a Római étteremnél a tánccal, énekkel és akrobatikus mutatványokkal színesített karácsonyi show-műsor. Az ünnepi hangulat megteremtésében fő szerepet kap a látványos karácsonyi díszkivilágítás, amely kora estétől csillogó fénytengert és pazar fényhatásokat varázsol a park területére.

A park nagy része (a Római étterem magaslatáig) látogatható. A látványosságok többsége lehetőség szerint – ez az időjárástól is függ – üzemelni fog. Természetesen a vendégek biztonsága, mint a Familyparkban mindig, most is a legfontosabbnak tekintendő.

A hangulatos programhoz szorosan kapcsolódik a karácsonyi gasztronómiai kínálat. Az ünnepi kínálatban a klasszikusok – sült gesztenye, pirított mandula és forralt bor – éppúgy megtalálhatók, mint a kreatív karácsonyi ínyencségek.